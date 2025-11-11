Refuerzos de Independiente 2026: los 3 puestos que busca Gustavo Quinteros en el mercado de pases

Gustavo Quinteros ya planifica el 2026.

Independiente enfrenta un semestre que no ha sido para nada sencillo. La acumulación de 15 partidos sin victorias destruyó casi todas las aspiraciones que se había puesto por delante el "Rojo" en este semestre, después de haber estado cerca del título local en la primera mitad del año. Y esto llevó a la llegada de Gustavo Quinteros al club en un clima de urgencias, donde de a poco comienza a encontrar respuestas positivas.

En este marco, el DT dejó en claro al agarrar el timón que su objetivo era planificar el 2026, más allá de intentar terminar de la mejor manera este año. Y una de sus principales preocupaciones pasa por poder tener un plantel competitivo que le permita volver a poner a uno de los clubes más grandes del mundo en una posición competitiva. Pero la situación no es tan sencilla ante algunas promesas de ventas y jugadores que no estuvieron a la altura de las expectativas.

Cuáles son los 3 puestos que quiere reforzar Gustavo Quinteros en Independiente para el 2026

Para el estratega que fue campeón con Vélez, el objetivo pasa por traer en principio un defensor central, un mediocampista mixto y un delantero centro. Al señalar la defensa, mucho tendrá que ver qué sucederá con Kevin Lomonaco y la posibilidad de una venta al exterior. El mejor defensor que tiene el "Rojo" y un jugador irremplazable en ese sector. Pero la cuestión no pasa solo por ahí, sino porque no hay suplentes de nivel en el banco. Y se irá Nicolás Freire -se le vence el contrato- y probablemente Franco Paredes también, quien casi no jugó por una seguidilla de lesiones.

"Cumbia" Lomónaco puede ser vendido

Respecto al mediocampo, el jugador a vender es Felipe Loyola. El volante chileno fue sondeado por el Bayern Munich, pero nunca llegó una oferta formal por él. En conferencia de prensa, Quinteros hizo hincapié en que los jugadores que se queden podrán hacerlo en un equipo que buscará "pelear todas las competencias". Habrá que ver que decide "Pipe". Y también tener en cuenta que Iván Marcone no fue convocado al partido contra Riestra y corre de atrás en la consideración del DT, por lo que no se descarta su salida y que el club busque otro mediocampista central.

Gabriel Ávalos cumplió con el kame hame ha, pero no de cara al arco.

Por último, reforzar la delantera es una obsesión que viene de larga data en Independiente, que no encuentra un referente de área. Gabriel Ávalos no termina de convencer e Ignacio Pussetto no parece ser la mejor opción para ese puesto, ya que nació como extremo y no se terminó de sentir cómodo en la posoción de nueve referente. La falta de definición hace que sea prioritario buscar alguien en esa posición.

Qué pasa con Facundo Zabala

Un jugador que tiene todos los boletos para dejar al "Rojo" es el lateral izquierdo. De poca continuidad en el club, nunca rindió y perdió terreno con Quinteros, quien lo considera tercera opción en el puesto, por detrás de "Zamba" De Irastorza y de Milton Valanezuela. Y quien se lo llevaría es su exequipo Olimpia de Paraguay, que está dispuesto a resignar los 2 millones de dólares que Independiente aún no le pagó para llevárselo de nuevo.