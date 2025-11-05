Por qué Loyola podría irse de Independiente en diciembre

El volante podría cambiar de equipo cuando el Clausura termine

Si bien falta para que el mercado de pases de verano se encuentre activo, los rumores comenzaron a deslizarse entre los hinchas y las redes sociales. Uno de ellos tiene como principal figura a Felipe Loyola que podría marcharse de Independiente después de una temporada que tuvo dos picos marcados. Uno con un rendimiento muy destacado, mientras que el otro expuso una imagen que provocó un profundo rechazo en las tribunas.

El volante chileno tiene contrato con el “Rojo” hasta junio del 2028, y esto permite entender que cualquier intención de salida se debe dar por medio de una venta. Además, es muy probable que Gustavo Quinteros ponga cierta resistencia a su partida, debido a que entiende que con una pretemporada podría recuperar su rendimiento que lo llevó a ser uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino. Al punto que River y Boca buscaron sumarlo a sus planteles.

Independiente podría perder a un jugador clave como Loyola

No obstante, Independiente es firme con sus intenciones y entiende que la salida de Felipe Loyola se debe dar por medio de una venta que deje un ingreso base de 5 millones dólares. Lo particular es que se tratará de una transferencia por el 50% de la ficha, ya que el otro está en manos de Huachipato. De acuerdo a la información que brinda el Diario Olé, el jugador buscaría marcharse porque habría quedado muy afectado con lo que sucedió con la Universidad de Chile.

Hasta el momento, los directivos del “Rojo” se encuentran informados de que el volante tiene sondeos por parte de clubes de México y Brasil. Hay que recordar que en algún momento, el jugador tuvo un rendimiento tan destacado que llegó a mencionarse una posible vinculación con el Bayern Munich, pero el paso de las semanas expuso que no hubo registro de una propuesta formal para negociar su traspaso. Tan fuerte fue el rumor que se hablaba de un ingreso mínimo de 10 millones de euros por la parte del club de Avellaneda.

¿Independiente puede clasificarse a los octavos de final?

La cantidad de puntos disponibles en el Torneo Clausura señala que Independiente dispone de chances de colocarse dentro de los ocho clubes que podrían avanzar de ronda y pelear por la consagración en el fútbol argentino. Esto es producto de que cosechó 12 unidades y se encuentran seis en juego. En este caso, el margen de error no existe, ya que el equipo debe imponerse en los dos encuentros que tiene por delante: Riestra y Rosario Central.

Además se desprende que el “Rojo” depende de lo que hagan otros clubes para soñar con la chance de ingresar a los octavos de final. La tabla expone que San Martín de San Juan, Talleres, Sarmiento, Gimnasia, Atlético Tucumán e Instituto deberán sumar la menor cantidad de puntos que sea posible. También los dirigidos por Gustavo Quinteros tendrán que vigilar que no les conviertan goles para aumentar así las chances de seguir con vida en el campeonato.

