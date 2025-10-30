El Kun Agüero sacó a la luz su plan para Independiente en 2026: "A Macri le chupa un huevo"

El Kun Agüero sacó a la luz su plan para Independiente en 2026

Sergio "Kun" Agüero rompió el silencio y habló de su vínculo con la política en Independiente con un sorpresivo mensaje, en el que mencionó a Mauricio Macri. A través de una transmisión en su cuenta de Kick, el exfutbolista que el "Rojo" vendió a Atlético de Madrid de España en una cifra récord en 2006 habló de su presente y su plan pensando en lo que viene para el equipo de Avellaneda. Si bien se desligó de la política, no dejó pasar la oportunidad para referirse a lo que pretende para la institución.

El campeón de América con la Selección Argentina aclaró que no está ligado a ningún dirigente, pero que sí tiene serias intenciones de brindar ayuda en caso de que lo necesiten. Cabe destacar que en varias ocasiones jugó en el Senior algunos partidos, aunque nunca hasta el momento formó parte de una fórmula para una elección. Con un picante mensaje desmintió todo tipo de contacto con la dirigencia y sus palabras sobre el expresidente de la nación no tardaron en trascender.

El Kun Agüero se desligó de la política en Independiente y adelantó su plan para 2026: "No me voy a postular para presidente"

"Quiero aclarar unas cosas a los hinchas de Independiente porque me ha llegado que supuestamente me voy a postular para ser presidente del club, les quiero decir que no es así... Quizás están haciendo campañas para confundir a la gente con: 'Que Mauricio Macri, que Néstor Grindetti, que Ritondo que me van a acompaña, que no se qué, que esto que lo otro'", disparó el crack. Y añadió: "No es así, no me interesa, como siempre dije no necesito de nadie y ya saben todos que el día de mañana cuando yo quiera hacer algo va a salir de mi boca, lo voy a publicar en mis redes como todos mis sponsors o los proyectos que tengo", esbozó el "Kun" Agüero en su transmisión dejando en claro su postura.

Sergio "Kun" Agüero habló sobre el presente y el futuro de Independiente

Por otro lado, el exfutbolista de Independiente, Manchester City y Barcelona insistió con su mensaje a los hinchas para que "no se dejen llevar por lo que dicen porque hay informaciones que son prácticamente falsas. Si el presidente que esté me necesita y quiere que yo ayude o dé opinión lo voy a hacer. No estoy con nadie". A su vez, sostuvo que le gusta ayudar al club y le interesa que esté bien. "No sé que está pasando ahí adentro, ni cómo uno gestiona pero estoy para consejos o para ayudar con lo que sea para mejorar al club, no tengo problema con quien esté hoy al mando".

Por último y pensando en lo que se viene para el elenco de Avellaneda y los rumores de su vínculo con Mauricio Macri, Agüero añadió: "Independiente tiene que volver a competir, lo necesita y teniendo un proyecto de aspirar a más, a cosas más grandes. Hoy el club no está como para invertir. Los que están en el club tienen que trabajar para sacarlo adelante, no se saca porque sí". Y concluyó crudamente: "Tienen que laburar a full y estar 24 horas para el club a ver cómo pueden mejorar la situación, es así, simple. No necesito que inventen que Macri me está impulsando. A Macri le chupa un huevo qué está pasando en Independiente, mirá si me va a decir a mí qué tengo que hacer. Gente, no hagan caso, es totalmente falso lo que están escuchando, quédense tranquilos".

Las estadísticas del Kun Agüero en Independiente