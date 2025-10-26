50 millones de euros por Nico Paz: el gigante de europa que lo quiere ya

El Como de Italia podría recibir más de 50 millones por Nico Paz

Una de las revelaciones del inicio de la temporada 25/26 del fútbol de Europa es Nicolás Paz, que se desempeña en Como de Italia, y que rápidamente comenzó a sonar como posible transferencia para el mercado de pases que se abrirá en enero. Los medios señalan que su ficha podría llegar a demandar una cifra superior a los 50 millones de euros, y que sería acercada por un gigante internacional. Uno que quiere transformarlo en la gran figura de su equipo.

La carrera del volante argentino es bastante particular, porque se inició en las divisiones inferiores del Real Madrid y se trataba de un enorme proyecto deportivo a colocar dentro del plantel de primera división con el fin de que entregue grandes resultados. Sin embargo, Carlo Ancelotti y Xabi Alonso determinaron que no iba a poder sumar minutos con cierta regularidad y es por ello que aceptaron mandarlo a Italia con el fin de que obtenga rodaje, además de experiencia de calidad.

Nico Paz es una de las nuevas joyas de la Selección Argentina

Lo que no esperaban es que "Nico" Paz la comience a romper en Como al punto que el Inter de Italia esté considerar en presentar una propuesta formal de casi 58 millones de euros para adquirir la totalidad de su ficha, además de ofrecerle un salario top. Hay que recordar que disponen de la titularidad de sus servicios porque se desprendieron del 50% del pase a cambio de una cifra irrisoria como es 6 millones de la divisa extranjera.

Por otro lado, Real Madrid tiene una oportunidad de quedarse con la ficha del joven volante argentino porque el acuerdo celebrado con su par de Italia expone una opción de recompra a cambio de 10 millones de euros. Una que dispone de una vigencia hasta la temporada 2027. Sin embargo, el jugador no estaría del todo decidido en regresar a España y mucho más a un equipo que dispone de varios profesionales con características similares en su posición. Mientras que la posibilidad de pasar al "Nerazzurri" sería más seductora.

Un detalle más dentro de esta historia es que el padre de Paz habría estado compartiendo algunas reuniones con Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, y esto incrementa mucho más los rumores sobre la chance de que la propuesta se concrete. Tampoco hay que descartar a los equipos ingleses, debido a que se encuentra en la mira del Arsenal y Chelsea que le están realizaron un seguimiento bastante especial para avanzar o no con su contratación de cara al próximo mercado de pases.

El representante de Julián Álvarez confirmó su futuro

Desde hace un par de días, se está mencionando que el ex River Plate podría marcharse del Atlético de Madrid porque no se encuentra cómodo con la filosofía del "Cholo" Diego Simeone y esto provocó que se disparen de una serie de rumores que lo ubicaban como posible refuerzo del Barcelona. Una operación que sin dudas generará bastante ruido, debido a que es bastante el dinero a colocar por su ficha. Su salida del Marchester City demandó 75 millones de euros.

Tanto fue el revuelo que se armó que Fernando Hidalgo, que se desempeña como agente del "Araña", tuvo que salir a dar una declaración para frenar una bola de comentarios que estaba comenzando a crecer con bastante rapidez. "Nada de lo que se ha escrito es cierto, son solo especulaciones fantasiosas", expresó al responder una consulta formal de Calciomercato.it. El paso de las semanas podrá determinar si el delantero permanecerá bajo las órdenes del "Cholo" u optará por un cambio de club.