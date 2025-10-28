Otro guiño de Andy Muschietti a la Argentina en la serie de IT: cómo homenajeó a Independiente esta vez

HBO Max ya estrenó la serie de IT: Welcome to Derry, que cuenta los inicios del tenebroso Pennywise, y el fútbol argentino no se quedó afuera. Como lo ha hecho en otras ocasiones, el director Andy Muschietti volvió a hacer una referencia a Independiente, club del que es hincha.

Qué referencia hay en la serie de IT a Independiente

Al final del primer capítulo, que se estrenó el domingo 26 de octubre, aparece un mate del Rojo sobre un escritorio. Se trata de un guiño que estuvo solo unos segundos en la pantalla, pero que rápidamente lo vieron los hinchas y se viralizó en redes sociales. La referencia refuerza el ya reconocido fanatismo del director Muschietti por el club de Avellaneda.

En la nueva serie de IT volvió a aparecer un mate con el escudo de Independiente

Sin embargo, no es la primera referencia que hace al fútbol de su país natal. El cineasta argentino ya había hecho otros guiños a Independiente en la segunda película de IT (2017), donde en una de las escenas aparece el escritor de la historia, Stephen King, también con un mate de Independiente.

Su fanatismo por el Rey de copas también se coló en la película The Flash. La producción de DC también tuvo el icónico mate y se sumó un bar llamado “Bochini”, en referencia al exfutbolista Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo de Independiente.

El director argentino ya había hecho un guiño al Rojo en la segunda película de IT

IT: Welcome to Derry: de qué se trata la nueva serie de HBO Max

La nueva serie de IT busca contar los inicios del maligno payaso y se sitúa mucho antes de las dos películas dirigidas por Muschietti. En sí, se espera que esté repartida en tres temporadas, cada una en una época distinta. La primera parte sucederá en el año 1962 (en plena Guerra Fría), mientras que la segunda temporada estará situada en 1935 y la tercera en 1908.

La producción buscará combinar el clásico humor negro, los elementos sobre naturales y sumará la crítica social. La historia aborda la llegada del comandante Hanlon y su familia al pueblo de Derry donde reina la paranoia nuclear y la discriminación racial. Los hechos sucederán en torno a la desaparición del niño Matty Clements. Sus amigos Teddy, Phil Lilly y Ronnie comenzarán a experimentar fenómenos extraños y se embarcarán en una investigación para descifrar el misterio de su paradero.

El tenebroso payaso Pennywise regresa a la pantalla chica protagonizado nuevamente por Bill Skarsgård

Pennywise estará nuevamente interpretado por Bill Skarsgård que explorará nuevas matices del personaje y llegará con mucho más terror a la pantalla chica. Al elenco se suman otros actores destacados como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.