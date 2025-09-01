IT, bienvenidos a Derry: fecha de estreno y cuándo llega la serie de HBO Max

It, bienvenidos a Derry, la nueva serie de terror que llega a HBO Max.

La saga estadounidense sobre el terrorífico payaso Pennywise vuelve con una serie, denominada "It: bienvenidos a Derry", después de haber presentado dos películas y una novela, escrita por el reconocido escritor Stephen King.

La saga de IT

"It: bienvenidos a Derry" contará con 9 episodios en su primera temporada, ambientada en los años '60, en un pueblo ficticio del estado de Maine, llamado Derry. La serie, que se estrenará en la plataforma de streaming HBO Max en octubre de 2025, funciona como una precuela a las historias que ya conocemos de la saga, pues se centrará en el origen del mal que acecha a la ciudad.

En los avances que se han publicado de la nueva serie, se presenta a una familia afroamericana que después de mudarse al pueblo y tratar de adaptarse, se percatan de que varias niñas y niños están siendo desaparecidos, mientras que en el vecindario suceden cosas sobrenaturales y es evidente la fuerte violencia racial que vive el pueblo.

Cuántas temporadas tendrá It, bienvenidos a Derry

Además de la confirmación del mes de estreno para la serie, también se anunció que esta historia contará con tres temporadas que estarán ambientadas en diferentes épocas del siglo veinte. La primera temporada sucede en 1962, la segunda en 1935 y la tercera en 1908, que coincide con el rango de años en que el payaso Pennywise regresa a atormentar a las personas. La narrativa de cronología inversa busca remontarse a eventos del pasado de la ciudad de Derry. Sin embargo, aún no hay fechas de estreno para las siguientes temporadas.

Parte de la historia que se desarrolla en la primera temporada, está relacionada con el incendio del Black Spot, un club nocturno frecuentado por militares negros al que hace referencia Stephen King en la novela, publicada en 1986. Sin embargo, en la serie este suceso cambiará de fecha, para dar continuidad a la historia de las películas y las temporadas a estrenar.

El elenco confirmado para It, bienvenidos a Derry

Como parte del elenco principal de It, bienvenidos a Derry se resalta la participación de varios actores y actrices que ya formaron parte de las primeras dos películas, estrenadas en 2017 y 2019, y dirigidas por Andy Muschietti. El mismo participa en el equipo desarrollador de la serie, junto a su hermana Barbara Muschietti y Jason Fuchs.