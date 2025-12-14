Dólar barato: las compras al exterior vía courier aumentaron un 300% en 2025

En el contexto del dólar barato, las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan rompiendo récords, acumulando un alza cercana al 300% en el 2025 y totalizando pagos por 694 millones de dólares, según estimó la consultora Analytica.

El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre “es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado”.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024 al registrar operaciones por un total de 92 millones de dólares

Según Analytica,“desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los 100 millones de dólares mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cómo es el envío courier en Argentina

El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos.

El valor máximo para cada envío es de 3.000 dólares.

No hay tope de envíos por courier.

Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.

Hasta 400 dólares no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.

Aumentó la salida de dólares por el turismo emisivo

En octubre pasado, último mes con datos oficiales disponibles, la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país bajó 5,9% interanual y la de quienes salieron aumentó 10,8%, informó el INDEC.

En términos de movimientos de divisas, el gasto total del turismo receptivo fue de 232,4 millones de dólares, mientras que el turismo emisivo implicó la salida de 597 millones de dólares, lo que deja un saldo negativo para el mes de 364,6 millones de dólares.

De este modo, en octubre los arribos internacionales para el total de pasos internacionales fueron 232,3 miles de turistas no residentes. En cambio, los turistas residentes fueron 459 miles. "El saldo neto fue negativo en 226,7 miles, dado que el número de turistas residentes que viajaron al exterior superó al de los no residentes que llegaron al país", señaló el organismo estadístico.

Una expresión clara de la pérdida de competitividad de la moneda es, en la diaria, ver quienes compran y viajan barato en el exterior y quienes lo hacen en la Argentina. El principal país de residencia de los turistas que ingresaron a través de los pasos internacionales fue Brasil, con 57,5 miles de turistas; seguido por los países que conforman el bloque “Resto de América”, con 46,4 miles; Europa, con 35,5 miles; y Chile, con 30,1 miles.