La ANMAT prohibió una famosa marca de quesos cremosos por tener una bacteria peligrosa

La ANMAT prohibió una famosa marca de quesos cremosos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de un queso cremoso de La Serenísima tras detectarse la presencia de una bacteria potencialmente peligrosa para la salud. La medida fue tomada en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), luego de que análisis oficiales confirmaran resultados positivos de Listeria monocytogenes en muestras del producto.

Según informaron ambos organismos, el hallazgo se produjo durante controles de rutina y activó de inmediato una serie de medidas preventivas para proteger a los consumidores y restablecer las condiciones sanitarias en el proceso de elaboración. La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar listeriosis, una enfermedad que afecta con mayor gravedad a embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El queso cremoso de La Serenísima prohibido por ANMAT

El alimento en cuestión pertenece a la reconocida marca La Serenísima. Se trata del “Queso de pasta blanda Cremón doble crema”, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y fecha de vencimiento 20/12/2025.

El producto fue elaborado por la firma Mastellone Hnos. S.A. en el establecimiento identificado como B-I-05184, ubicado sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

Un lote del queso de pasta blanda Cremón doble crema de La Serenísima fue prohibido por ANMAT.

Tras la detección de la bacteria, ANMAT y Senasa ordenaron el retiro inmediato del producto del mercado y recomendaron a los consumidores que tengan unidades correspondientes a ese lote no consumirlas y seguir las indicaciones oficiales para su devolución o descarte.

Desde los organismos de control remarcaron que estas acciones forman parte de los protocolos habituales de vigilancia alimentaria y tienen como objetivo minimizar riesgos para la salud pública. Además, indicaron que continuarán las inspecciones y controles en el establecimiento para garantizar que se cumplan las condiciones sanitarias necesarias antes de autorizar nuevamente la comercialización.