Murió Ernesto Acher, músico y exintegrante de Les Luthiers, a sus 86 años.

Murió Ernesto Acher, uno de los artistas más singulares de la música argentina, a sus 86 años. El músico había sido integrante de Les Luthiers entre 1971 y 1986, etapa considerada por muchos como la edad de oro del grupo musical.

Según anunciaron sus allegados, el pasado viernes 12 de diciembre de 2025. Fue capaz de derribar fronteras entre géneros y unir la música clásica, el jazz y el humor en una misma obra. Acher también se destacó como compositor, actor, humorista y multiinstrumentista.

Noticia en desarrollo.