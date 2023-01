La emoción de Les Luthiers ante el estreno de su show despedida: "Nos vamos a ir contentos"

A pocas horas del estreno de Más Tropiezos de Mastropiero, los integrantes de Les Luthiers hablaron con El Destape sobre el inicio de su despedida de los escenarios tras 55 años de indiscutido éxito en el mundo.

Tras 55 años de exitosa trayectoria, el conjunto humorístico-musical Les Luthiers anunció su despedida definitiva de los escenarios con el estreno de Más Tropiezos de Mastropiero, un adiós "por la puerta grande". En diálogo con El Destape, Carlos López Puccio, Jorge Maronna y los integrantes de la actual formación del grupo -tras los fallecimientos de los icónicos Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock, y la jubilación de Carlos Núñez Cortes- hablaron sobre la emoción que les produce empezar un recorrido final con el público que los acompañó durante décadas.

- El comunicado de despedida de Les Luthiers shockeó a los fanáticos. ¿Cómo se sintieron en ese momento?

Carlos López Puccio: Ocurrieron muchas cosas. La primera y más linda es el estreno del espectáculo nuevo, el primero en 15 años de Les Luthiers. De 14 números hay solamente 3 que son un homenaje histórico. Y nos pareció una buena ocasión a Jorge (Maronna) y a mí, que somos los mayores, para hacer una despedida por todo lo alto, con éxito. Lo venimos pensando desde hace tiempo y en el medio murió Lino Patalano, nuestro representante y amigo de muchísimos años, lo que nos hizo llegar a esta decisión. Nos vamos a ir contentos.

Jorge Maronna: La edad fue un factor importante, también. Con Carlos entendimos que era la mejor opción que podíamos tomar.

- Con Más Tropiezos de Mastropiero también le dicen 'chau' a uno de los personajes más emblemáticos del grupo.

Roberto Antier: Así es. Mastropiero estuvo en dos o tres ocasiones en la historia de Les Luthiers, cantando una canción o escribiendo un poema, y esta es la primera vez que se lo va a ver conversando. Ese es el hilo conductor del espectáculo: una entrevista a Mastropiero, que lo encarna Martín (O'Connor), por los momentos de su vida. Los autores del espectáculo (López Puccio y Maronna) idearon un final muy interesante.

Jorge Maronna: Contalo, contalo (risas).

- Para los integrantes nuevos, ¿cuál es su 'momento Les Luthiers' favorito?

Martín O'Connor: Sin dudarlo, ahora mismo ya que es la primera vez que estamos haciendo un espectáculo donde no tenemos que reemplazar a alguno de los miembros históricos que ya no están. No vamos a encarnar el rol que estaba hecho para otra persona, es la primera vez que seremos Luthiers originales y eso tiene un valor incalculable.

Carlos, Jorge, ¿cómo imaginan sus vidas tras la despedida de Les Luthiers?

López Puccio: No me imagino cómo será mi vida sin Les Luthiers porque gran parte de ella es Les Luthiers. Tengo muchos libros que leer, varios en la mesita de luz y otros que ni siquiera he comprado y quiero hacerlo. Por el resto de mi tiempo, ya veré en qué lo ocupo.

Maronna: Coincido, me han quedado muchos libros para leer y releer. Pienso que con la despedida del grupo voy a poder estar más tiempo con mi familia, cosa que no ocurría demasiado en el pasado.