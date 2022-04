Un clásico que se renueva: Les Luthiers vuelve a la Argentina tras más de dos años ausentes

Tras más de dos años parados por la pandemia, el legendario grupo Les Luthiers vuelve a los escenarios argentinos con Viejos Hazmerreíres, una antología de algunos de sus mejores obras.

Les Luthiers regresará a la Argentina luego de una extensa gira por España, y actuará el 29 y 30 de abril el Coliseo Podestá de La Plata, y el 13 y 14 de mayo en el porteño Auditorio de Belgrano, donde presentará su espectáculo Viejos Hazmerreíres, una recopilación de muchas de las obras más celebradas del grupo humorístico y musical que lleva más de 50 años de historia.

Estas funciones en Argentina marcan su vuelta después de una larga pausa que obligó la pandemia. En abril de 2020 falleció Marcos Mundstock, uno de sus fundadores, y en mayo de aquel año iba a estrenar Más tropiezos de Mastropiero, que quedó aplazado para enero de 2021 pero tampoco pudo salir a escena.

Ahora el conjunto interpretará bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras. La creación más reciente de esta antología es Receta Postrera, vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Cómo es la nueva formación de Les Luthiers

Actualmente Les Luthiers está integrado, además de dos de sus integrantes históricos, Jorge Maronna y Carlos López Puccio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano, actuando como reemplazantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero.

Con este grupo de artistas, al que el conjunto denomina “elenco 2019” porque actúa así conformado desde inicios de aquel año, Les Luthiers volvió a los escenarios en una extensa gira por 16 localidades españolas que realizó entre enero y marzo, saldando así la “deuda” contraída por la forzada suspensión de su gira europea en marzo de 2020.

