Estos fueron los 10 celulares más vendidos en todo el mundo en el 2025

Apple y Samsung volvieron a disputarse el mercado global de smartphones.

Durante 2025, el mano a mano entre Apple y Samsung volvió a definir el pulso del mercado global de smartphones. Los nuevos reportes de Counterpoint Research y Omdia muestran un panorama bastante claro: ambas marcas dominaron las ventas con una contundencia que dejó poco espacio para el resto. De hecho, cada una colocó cinco modelos dentro del top 10 del año, un golpe directo para otros fabricantes Android como Xiaomi, OPPO y vivo, que en ciclos anteriores supieron pelear más arriba.

El iPhone 16 se quedó con el título de celular más vendido del mundo, no solo en el tercer trimestre sino también en todo 2025, logrando un 4% del mercado global. Su salto en ventas en India —impulsado por fuertes promociones— y la recuperación del mercado japonés fueron claves para que Apple sostuviera el liderazgo. Aun con la llegada del iPhone 17, toda la familia iPhone 16 (Pro, Pro Max y el 16e) mantuvo un nivel de demanda que rara vez se ve en generaciones que ya van saliendo de escena.

Los celulares más vendidos del año

Si bien Apple se impusi, Samsung volvió a demostrar la fuerza de su estrategia en la gama media. Cinco modelos Galaxy A se metieron en el ranking, con el Galaxy A16 5G como el Android más vendido del año, ocupando el quinto puesto general. El listado final del Global Handset Model Sales Tracker quedó así:

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A16 4G

iPhone 17 Pro Max

El iPhone 16 fue el celular más vendido del mundo.

Las marcas que más vendieron en 2025

Según Omdia, las ventas globales de smartphones crecieron 3% interanual, alcanzando 320,1 millones de unidades despachadas en el tercer trimestre. Samsung terminó con un 19% del mercado (60,6 millones de equipos), seguido muy de cerca por Apple con el 18% (56,5 millones). Xiaomi quedó tercera con 14% y 43,4 millones de unidades, aunque sin presencia en el top 10 de modelos más vendidos.

Una de las sorpresas del año fue Transsion —dueña de Infinix, iTel y Tecno—, que logró un 9% de participación y creció 12% gracias a su fuerte presencia en África y Asia.

Samsung lanza una actualización urgente

Samsung también aprovechó el cierre del año para advertir a sus usuarios sobre una actualización de seguridad crítica. El nuevo parche corrige más de 25 vulnerabilidades, incluyendo dos fallas graves que podían permitir accesos remotos no autorizados a datos personales. Modelos recientes como el Galaxy A17 5G reciben hasta 45 mejoras de seguridad, mientras que los plegables y la serie Galaxy S suman cerca de 40.

El archivo pesa entre 350 y 500 MB y se instala desde Configuración > Actualización de software > Descargar e instalar. Tras reiniciar, el equipo queda protegido frente a las amenazas más recientes.