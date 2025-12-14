Siria detiene a cinco sospechosos por el tiroteo contra soldados EEUU y sirios en Palmira

Siria detuvo a cinco personas sospechosas de tener vínculos con el tiroteo del sábado contra soldados estadounidenses y sirios en la ciudad de Palmira, en el centro del país, informó el domingo el Ministerio del Interior.

Dos soldados del ejército estadounidense y un intérprete civil murieron a manos de un atacante que apuntó a un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias antes de ser abatido. El Ministerio del Interior sirio ha descrito al atacante como un miembro de las fuerzas de seguridad sirias sospechoso de simpatizar con Estado Islámico.

El ataque se produjo apenas un mes después de que Siria anunciara la firma de un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos contra Estado Islámico, que coincidió con la visita del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a la Casa Blanca.

"Nuestras unidades llevaron a cabo una operación de seguridad precisa y decisiva en la ciudad de Palmira, tras un cobarde ataque terrorista perpetrado ayer por un individuo afiliado al Estado Islámico", dijo el Ministerio del Interior sirio en un comunicado.

"La operación se llevó a cabo en plena coordinación con el Servicio General de Inteligencia y las fuerzas de la coalición internacional, y dio lugar a la detención de cinco sospechosos, que fueron remitidos inmediatamente para ser interrogados", agregó.

Tres soldados estadounidenses resultaron heridos en el ataque, según el Mando Central del ejército estadounidense. La agencia de noticias estatal siria SANA dijo que dos miembros del personal de servicio sirio también resultaron heridos.

El Ministerio del Interior sirio dijo que había evaluado al agresor pocos días antes del ataque y había llegado a la conclusión de que podría tener ideas extremistas. Estaba pendiente una decisión sobre su futuro.

La coalición liderada por Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos y operaciones terrestres en Siria contra sospechosos del Estado Islámico en los últimos meses, a menudo con la participación de las fuerzas de seguridad sirias. El mes pasado, Siria también llevó a cabo una campaña nacional en la que detuvo a más de 70 personas acusadas de vínculos con el grupo.

Estados Unidos tiene soldados estacionadas en el noreste de Siria como parte de un esfuerzo de una década para luchar contra el Estado Islámico, que controló franjas de Siria e Irak entre 2014 y 2019.

El Gobierno de Siria está dirigido ahora por antiguos rebeldes que derrocaron al líder Bashar al Asad el año pasado tras 13 años de guerra civil, incluidos miembros de la antigua rama siria de Al Qaeda que rompieron con el grupo y se enfrentaron a Estado Islámico.

Con información de Reuters