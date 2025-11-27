El destino patagónico por excelencia, Bariloche, busca hacerse lugar en una temporada de gasolera de las vacaciones 2026 por la situación económica. La ciudad de la provincia de Río Negro, uno de los destinos más codiciados del país, se volvió un lujo para el turismo local y también se encareció para los viajantes extranjeros por el atraso cambiario. Informes privados anticipan para la temporada alta de verano 2026 (no es la más alta en Bariloche, dado que en ese destino el pico es invierno por la caída de nieve en la zona) estima que el costo total de una semana de vacaciones para una familia tipo (dos adultos y dos menores) puede oscilar entre 5,7 y 6,2 millones de pesos argentinos, dependiendo del medio de transporte elegido (micro o avión) y la elección de las actividades en el lugar.

El costo de unas vacaciones en Bariloche para el verano de 2026 presenta una amplia gama de precios debido a la anticipación y la volatilidad económica, pero un presupuesto estimado por persona para una semana se sitúa entre $629.500 y $1.200.000, dependiendo del tipo de viaje y la comodidad. Para un hogar tipo de cuatro miembros, los precios varían de 5,7 millones de pesos (en micro) y 6,2 millones (en avión).

Los precios en 2026 varían mucho según si se reservan paquetes con meses de antelación o servicios individuales, y están sujetos a ajustes.

Cuánto cuesta ir de vacaciones a Bariloche: precio de alojamientos, transporte y excursiones

Alojamiento: (7 noches, cabaña/departamento moderado): $1.800.000

Transporte Aéreo: (4 pasajes ida y vuelta): $1.200.000

Comidas (7 días, moderado): $1.680.000

Excursiones/Actividades (2 principales): $1.500.000

TOTAL Aprox. (Avión): $6.180.000

TOTAL Aprox. (Micro): $5.700.000

Vacaciones "gasoleras" a Bariloche: opciones más baratas

Los pasajes aéreos de ida y vuelta se encuentran en preventa desde aproximadamente $99.379 a $180.000 por persona para fechas de enero/febrero de 2026, aunque estos precios son de preventa y aumentan a medida que se acerca la fecha de viaje en la que se quiera sacar.

La opción de Económica/Paquete: Utilizando un paquete de bus con media pensión por 7 noches, el costo base es de aproximadamente $759.500 por persona. La opción Moderada (Vuelo + Hotel): Con vuelos de preventa y alojamiento moderado, el costo total por persona asciende a cerca de $950.000 - $1.200.000 (sumando comidas y excursiones básicas).

Excursiones pagas y gratuitas: qué hacer en Bariloche

Paseos en la montaña:

Circuito Chico y Cerro Campanario: Una clásica excursión en Bariloche que te permite recorrer los principales puntos panorámicos, como el Hotel Llao Llao y Bahía López. El ascenso al Cerro Campanario en aerosilla ofrece una de las vistas más espectaculares de la región.

Cerro Tronador: Una excursión de día completo para admirar este imponente cerro, con vistas al glaciar Manso y al Ventisquero Negro, y caminar hasta la base.

Senderismo: Bariloche ofrece muchos senderos para todos los niveles. Algunas opciones incluyen la caminata al Cerro Llao Llao con vistas panorámicas, los senderos del Parque Municipal Llao Llao, o la caminata a la Cascada de los Duendes desde el Lago Gutiérrez.

Navegaciones:

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: Una de las excursiones lacustres más populares. Consiste en navegar por el Lago Nahuel Huapi y caminar por el Bosque de Arrayanes, un lugar mágico con árboles de canela.

Puerto Blest y Cascada de los Cántaros: Navegando por el brazo Blest del Nahuel Huapi, se llega a un paisaje de selva valdiviana. La excursión permite recorrer a pie la zona y ascender hasta la Cascada de los Cántaros.

Paseo en velero o kayak: Disfruta de la tranquilidad del lago Nahuel Huapi de una forma más íntima, explorando rincones que de otra manera serían inaccesibles.

Recorridos panorámicos

Ruta de los 7 Lagos: Conecta Bariloche con San Martín de los Andes a través de la Ruta Nacional 40. Es un recorrido panorámico que atraviesa varios lagos, entre ellos el Espejo, el Correntoso y el Falkner.

Circuito Cervecero: Bariloche es conocida por su producción de cerveza artesanal. En verano, muchos turistas recorren las fábricas para probar diferentes variedades y disfrutar de sus jardines al aire libre.

Actividades de aventura:

Rafting en el río Manso: Para los más aventureros, esta excursión ofrece descensos en balsa por los ríos de la zona, una manera emocionante de explorar los paisajes patagónicos.

Cabalgata: Varias estancias de la zona ofrecen cabalgatas guiadas para recorrer los bosques y montañas de una forma diferente.

Cuánto cuesta ir a Bariloche: el aumento de precios

El costo total promedio de un viaje familiar en verano subió aproximadamente un 90% entre 2024 y 2025, mientras que se estima un alza proyectada para este año de un adicional cercano al 35%, aunque esta cifra puede ser conservadora si la inflación se acelera.

El aumento más notorio se observa en el alojamiento y las excursiones, que suelen ajustar sus tarifas de manera agresiva a medida que se acerca la temporada alta. El costo de viajar a Bariloche en 2026 refleja entonces la necesidad de una planificación muy anticipada, algo complejo en el actual escenario mileista.