7 lugares para ir de vacaciones en Argentina 2026: la lista completa

Se acerca el verano 2026 y ya es momento de planificar las vacaciones. Ya sea para disfrutar solo, en pareja o en familia, Argentina tiene múltiples destinos para conocer y descansar. Hay 7 que se destacan por sus paisajes increíbles y una amplia oferta de actividades para hacer.

Estos son los 7 lugares clave para ir de vacaciones en Argentina 2026

El territorio argentino tiene destinos para cada tipo de viajero desde lugares para la aventura, relax, historia y hasta gastronomía de primer nivel. La inteligencia artificial de Google, Gemini, identificó los mejores lugares de Argentina para vacacionar y armó el siguiente listado de recomendaciones:

1. Puerto Madryn y Península Valdés (Chubut)

Si sos amante de la fauna marina, este es un destino obligatorio. La temporada de ballenas francas australes se da aproximadamente de junio a diciembre y es un espectáculo sin igual. Podés ver a estos gigantes a pocos metros de la costa o en emocionantes avistajes embarcados.

Además de las ballenas, podés visitar la Reserva Faunística de Punta Tombo para ver la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes (de septiembre a marzo) y hacer snorkel con lobos marinos. Se trata de un destino ideal para combinar naturaleza y tranquilidad, perfecto para unas vacaciones de contacto pleno con el medio ambiente.

2. El Calafate y El Chaltén (Santa Cruz)

El Calafate es ideal para los que buscan la majestuosidad de la alta montaña, los glaciares y escapar del calor del verano. Se trata de la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde te vas a maravillar con el imponente Perito Moreno. Además, podés hacer la pasarela para verlo desde distintos ángulos, o incluso atreverte a hacer minitrekking sobre el hielo.

Autoproclamada la "Capital Nacional del Trekking", El Chaltén te ofrece caminatas espectaculares, muchas de ellas gratuitas y autoguiadas, con vistas icónicas del Monte Fitz Roy y el Cerro Torre. Es el paraíso si te gusta el senderismo.

3. Salta y Jujuy, recorrido por el Norte Argentino

Ideal para unas vacaciones llenas de color, historia y folclore. En Salta se puede recorrer la Quebrada de las Conchas y asombrase con formaciones geológicas como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo, antes de llegar a Cafayate para degustar sus famosos vinos de altura, especialmente el Torrontés.

En Jujuy se encuentra la mística Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad. Además, no podés perderte el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca y el Hornocal, conocido como el cerro de los 14 colores, una vista que te dejará sin aliento.

4. Misiones: Puerto Iguazú

Visitar las Cataratas del Iguazú es una de las vacaciones obligatorias. El circuito de la Garganta del Diablo es, sencillamente, abrumador. También podés hacer los circuitos Inferior y Superior para tener vistas panorámicas y cercanas. Si te animás podés hacer la "Gran Aventura" en lancha te lleva bajo las caídas de agua. Podés complementar las vacaciones con una visita a las ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní.

5. Córdoba

El corazón del país te ofrece una mezcla de historia, vida serrana y relax. En Córdoba hay valles para todos los gustos: el Valle de Punilla (Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda) es más turístico, mientras que el Valle de Traslasierra (Mina Clavero, Nono) te ofrece una experiencia más agreste y tranquila.

Los amantes de la historia pueden conocer La Manzana Jesuítica en la capital y las estancias jesuíticas en el interior (como Alta Gracia) son Patrimonio de la Humanidad y un paseo cultural fascinante. Además, se puede pasar el día en algún balneario de río, tomar mate en la costanera, disfrutar del aire puro de las sierras o hacer actividades de turismo aventura en ciertos puntos.

6. Mendoza, la ciudad y la alta montaña

Mendoza es el maridaje perfecto entre aventura, relax y alta gastronomía. Podés recorrer las bodegas, aprender sobre el proceso del Malbec y, por supuesto, disfrutar de una buena cata y un almuerzo maridado entre viñedos. La zona de Luján de Cuyo y el Valle de Uco son imperdibles. A poca distancia de la ciudad, podés subir a la Alta Montaña para ver el Puente del Inca y tener vistas del imponente Aconcagua. El rafting en el río Mendoza es otra gran opción.

7. San Carlos de Bariloche y la Ruta de los Siete Lagos (Río Negro y Neuquén)

Se trata de un clásico perfecto del verano, en Bariloche se puede hacer el Circuito Chico (con el famoso Punto Panorámico y el Hotel Llao Llao) y subí al Cerro Campanario, votado entre las 7 mejores vistas del mundo. Es ideal para disfrutar de chocolates artesanales y la arquitectura de montaña.

Mientras que se puede recorrer la Ruta 40 (Siete Lagos), se trata del tramo que une Bariloche con San Martín de los Andes, pasando por Villa La Angostura, es una de las rutas escénicas más bellas del mundo. Manejá con calma y preparate para parar en cada lago (Espejo, Correntoso, Meliquina, etc.) a sacar fotos.