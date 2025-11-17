Tiene 70 habitantes y es un paraíso: el destino poco conocido con 23 kilómetros de playa, ideal para este verano 2026.

Con la inminente llegada de diciembre, son muchas las personas que ya empiezan a organizar qué hacer en las vacaciones de verano 2026. A diferencia de otros años, los destinos más turísticos como Mar del Plata, Villa Gesell o San Bernardo aumentaron sus precios, convirtiéndose en destinos descartables para muchas personas. Por eso, en este contexto de crisis, surgen otros lugares que suelen ser desconocidos, como un destino en la Costa Argentina que tiene solo 70 habitantes y 23 kilómetros ininterrumpidos de playa.

Se trata de Orense, un pueblo playero ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, a 570 kilómetros de CABA y unos 70 kilómetros de Tres Arroyos. Este lugar destaca por sus playas imponentes y su tranquilidad: tiene solo 70 habitantes fijos y 23 kilómetros de playa, lo que lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad.

Su pequeño centro mantiene el encanto mientras que sus extensas playas son el foco turístico. Y aunque destaca por ser tan pintoresco y llamativo, la tranquilidad de mantiene durante todo el año: según un reporte de Gente, en plena temporada, en enero y febrero, llegan unos 4.000 visitantes, un número mínimo frente a otros balnearios bonaerenses.

Dentro de las actividades que se pueden hacer en este destino destaca la plaza central y el Médano 40, una duna de 40 metros de altura. A poca distancia también se encuentra el Arroyo Cristiano Muerto, un rincón para quienes buscan un espacio natural alejado de la vorágine de la ciudad.

Cómo llegar hasta Orense

El camino más habitual es por la Ruta Nacional 228, que une Necochea con Tres Arroyos, hasta llegar al desvío por las rutas provinciales 72 o 73, que conducen directamente al balneario. El viaje dura aproximadamente 7 horas desde CABA por un camino rodeado de naturaleza.