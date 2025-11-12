La laguna secreta a 40 km de Buenos Aires con agua turquesa, wakeboard y food trucks entre los árboles

La laguna secreta a 40 km de Buenos Aires con agua turquesa y bosques.

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Rosa, partido de Pilar, se encuentra Sharewood, un predio de más de dos hectáreas que combina laguna, playa artificial y un entorno natural rodeado de bosque. Su propuesta, que mezcla relax, gastronomía y deportes acuáticos, la convierte en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan una escapada corta sin salir de la provincia.

El espacio se destaca por su laguna de agua turquesa, reposeras con vista al agua, bar al aire libre y un patio gastronómico con food trucks. El ambiente está pensado para recrear la experiencia de un parador costero, con decks de madera, palmeras y música ambiental, pero a tan solo 40 kilómetros del centro porteño.

Cómo es Sharewood, el paraíso veraniego de Pilar

Además del área de descanso y el servicio de restaurante, que ofrece desayunos, brunchs, almuerzos y cenas con coctelería, Sharewood cuenta con una escuela de wakeboard y esquí acuático. Los visitantes pueden practicar estos deportes con turnos de 20 minutos, previa reserva, y sin necesidad de experiencia previa, ya que el predio brinda todo el equipo y la indumentaria necesarios.

El lugar se presenta como una opción versátil para pasar el día, organizar una salida con amigos o disfrutar de un plan distinto en pareja, especialmente al atardecer, cuando la luz cae sobre la laguna y el bosque. El acceso es sencillo, se llega en aproximadamente 40 minutos por la autopista Panamericana, ramal Pilar, y el estacionamiento es gratuito.

El wakeboard y el esquí acuático son las principales atracciones de Sharewood.

Con su entorno natural, su oferta gastronómica y su propuesta deportiva, Sharewood se consolida como una alternativa cercana y accesible para quienes buscan un respiro del ritmo urbano sin alejarse demasiado de Buenos Aires.