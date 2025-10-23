En Buenos Aires hay muchos destinos turísticos ideales para una escapada de verano y uno de los más destacados es San Nicolás. Se trata de un lugar perfecto para realizar ecoturismo, descansar rodeados de naturaleza y al que se puede acceder en tren por menos $10.000.
San Nicolás un destino económico para una escapada: cómo ir en tren
Ubicada a solo 230 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, San Nicolás es ideal para hacer una escapada y disfrutar sus paseos junto al río Paraná y sus entornos naturales. Lo bueno es que es una de las estaciones que une Retiro con Rosario. El transporte es más económico que un micro y ofrece baños, ambiente climatizado y un vagón de comedor.
Las tarifas dependen de la clase y el día del viaje, pero es un 10% más barato viajar los días de semana. De acuerdo al sitio oficial de Trenes Argentinos, salir desde Capital Federal, el pasaje hasta San Nicolás cuesta:
- En Primera: de lunes a jueves $9000 y los viernes, sábados y domingos $9.900.
- En Pullman: de lunes a jueves $10.800 y los viernes, sábados y domingos $12.800.
Además de ser económico, ciertas personas tienen mayores descuentos:
- Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.
- Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.
- La compra online tiene un 10% de descuento.
- Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita: solo deben presentar el DNI y Certificado Único de Discapacidad vigente, ambos en original. También, el beneficio corre para un acompañante en caso de que lo indique el CUD.
Los trenes a San Nicolás tiene un precio desde $9000
Los boletos para ir desde Retiro hacia San Nicolás se pueden adquirir en la web oficial o en las boleterías habilitadas. Ya están habilitados los pasajes hasta el 30 de noviembre de 2025.
Escapada de verano a San Nicolás: qué actividades se pueden hacer
Además de tener una forma de acceso económica, San Nicolás se caracteriza por ser un destino perfecto para desconectar de la naturaleza y disfrutar de distintas actividades como:
- Ir a pasar el día al Ecoparque: abre todos los días de 8 a 20 y es perfecto para conocer la fauna y la naturaleza local. Además, se puede hacer diferentes deportes acuáticos como Kayak, Sup, y bicicleta SUP. También se puede pasear en bicicleta por sus senderos.
En el Ecoparque se puede realizar deportes acuáticos y recorrer los senderos en bicicleta
- Ir al balneario La Rycsa: se trata de una opción perfectas para disfrutar del calor, cuenta sombrillas y cartelería para brindar mayor comodidad y seguridad, pero solo se puede ingresar al agua con presencia de guardavidas. Para quienes quieran disfrutar de un descanso a la orilla del agua, otra de las opciones es el balneario la Conesa.
- Ir al Skate y BMX Park: ideal para los amantes de deportes sobre ruedas considerada por riders profesionales como una de las mejores pistas del país por sus dimensiones y la variedad de sus obstáculos. Se encuentra sobre Av. Presidente Perón en barrio Garetto.