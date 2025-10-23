Es el destino ideal para el verano 2026: se puede ir en tren por $9000 y cuenta con entornos naturales increíbles

En Buenos Aires hay muchos destinos turísticos ideales para una escapada de verano y uno de los más destacados es San Nicolás. Se trata de un lugar perfecto para realizar ecoturismo, descansar rodeados de naturaleza y al que se puede acceder en tren por menos $10.000.

San Nicolás un destino económico para una escapada: cómo ir en tren

Ubicada a solo 230 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, San Nicolás es ideal para hacer una escapada y disfrutar sus paseos junto al río Paraná y sus entornos naturales. Lo bueno es que es una de las estaciones que une Retiro con Rosario. El transporte es más económico que un micro y ofrece baños, ambiente climatizado y un vagón de comedor.





En San Nicolás se pude disfrutar del calor en el balneario la Conesa y La Rycsa

Las tarifas dependen de la clase y el día del viaje, pero es un 10% más barato viajar los días de semana. De acuerdo al sitio oficial de Trenes Argentinos, salir desde Capital Federal, el pasaje hasta San Nicolás cuesta:

En Primera : de lunes a jueves $9000 y los viernes, sábados y domingos $9.900.

: de y los viernes, sábados y domingos $9.900. En Pullman: de lunes a jueves $10.800 y los viernes, sábados y domingos $12.800.

Además de ser económico, ciertas personas tienen mayores descuentos:

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje. Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

o personas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia. La compra online tiene un 10% de descuento.

Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita: solo deben presentar el DNI y Certificado Único de Discapacidad vigente, ambos en original. También, el beneficio corre para un acompañante en caso de que lo indique el CUD.



Los trenes a San Nicolás tiene un precio desde $9000

Los boletos para ir desde Retiro hacia San Nicolás se pueden adquirir en la web oficial o en las boleterías habilitadas. Ya están habilitados los pasajes hasta el 30 de noviembre de 2025.

Escapada de verano a San Nicolás: qué actividades se pueden hacer

Además de tener una forma de acceso económica, San Nicolás se caracteriza por ser un destino perfecto para desconectar de la naturaleza y disfrutar de distintas actividades como: