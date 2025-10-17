Fiesta de Disfraces 2025 en San Nicolás: el line up confirmado con Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y más

Después de 25 años ininterrumpidos en Paraná, la emblemática Fiesta de Disfraces (FDD) vive una transformación histórica: en 2025 se mudará por primera vez a la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, para su edición número 25. El evento, que se ha convertido en un fenómeno cultural nacional, se llevará a cabo en el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, ubicado en el kilómetro 225 de la Autopista Buenos Aires–Rosario.
El lema elegido para esta edición lo dice todo: “Ser lo que queremos ser, donde sea”. La idea es mantener la esencia de la fiesta, que entrega las consignas de libertad, creatividad, anonimato, música y disfraces, mientras se adapta a un nuevo espacio con más capacidad, mejores accesos y mayor infraestructura. Una posibilidad única para disfrutar con artistas como Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y más.
Cuál será el line up de la Fiesta de Disfraces 2025 en San Nicolás
- En el cartel de esta edición se destacan nombres como Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y Bresh, además de DJs de electrónica como Rafa Barrios y Manu Desrets. Se espera una combinación potente de música urbana, pop y electrónica que refleje la variedad de los asistentes.
Cuándo es la Fiesta de Disfraces 2025 en San Nicolás
- La Fiesta de Disfraces en San Nicolás se celebrará este sábado 15 de noviembre de 2025.
- Las entradas se pueden sacar por tickea.com.ar.
MÁS INFO
Precios de entradas para la Fiesta de Disfraces 2025
ESPACIO BLACK - Mesa para 10 personas
- Mesa en primera fila del Espacio Black. Incluye: 10 tickets para acceder al evento + $ 500.000 en saldo cashless (no reembolsable) + 3 parking + 4 pases/invitaciones para ingresar al sector Black: $1200000
- Espacio Gold - Mesa para 10 personas.Mesa en Espacio Gold (Electronica). Incluye: 10 tickets para acceder al evento + $ 400.000 en saldo cashless (no reembolsable) + 3 parking + 4 pases/invitaciones para ingresar al Espacio Gold: $800000
- Entrada Black Standing - Lote 1. Ticket individual para ingresar al Espacio BLACK (sin mesa). Incluye además acceso a sectores General y VIP: $ 70000.00
- Entrada Gold Standing - Lote 1. Ticket individual para ingresar al Espacio Gold (sin mesa). Incluye además acceso a sectores General y VIP: $ 65000.00
- Entrada Black Standing - Preventa. Ticket individual para ingresar al Espacio BLACK (sin mesa). Incluye además acceso a sectores General y VIP: $ 50000.00
- Entrada VIP - Lote 1. Sector VIP con mayores comodidades y servicios. Incluye acceso general: $ 50000.00
- Entrada Gold Standing - Preventa. Ticket individual para ingresar al Espacio Gold (sin mesa). Incluye además acceso a sectores General y VIP: $ 45000.00
- Entrada VIP - Preventa. Sector VIP con mayores comodidades y servicios. Incluye acceso general: $ 40000.00
- Entrada General - Lote 1. Ticket de acceso general al evento y todos los escenarios: $ 35000.00
- Entrada General - Preventa. Ticket de acceso general al evento y todos los escenarios: $ 28000.00
- Estacionamiento – ACCESO SUR (desde Buenos Aires). Ingreso por la Autopista desde Buenos Aires: $ 9000.00
- Estacionamiento – ACCESO NORTE (desde San Nicolás y Rosario) Ingreso desde centro de San Nicolás y Autopista desde Rosario: $ 9000.00
- Estacionamiento – ACCESO SUR (desde Buenos Aires). Ingreso por la Autopista desde Buenos Aires: $ 6000.00
- Estacionamiento – ACCESO NORTE (desde San Nicolás y Rosario). Ingreso desde centro de San Nicolás y Autopista desde Rosario: $ 6000.00