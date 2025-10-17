Fiesta de Disfraces 2025 en San Nicolás: el line up confirmado con Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y más

Luck Ra encabeza el line up.

Después de 25 años ininterrumpidos en Paraná, la emblemática Fiesta de Disfraces (FDD) vive una transformación histórica: en 2025 se mudará por primera vez a la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, para su edición número 25. El evento, que se ha convertido en un fenómeno cultural nacional, se llevará a cabo en el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, ubicado en el kilómetro 225 de la Autopista Buenos Aires–Rosario.

El lema elegido para esta edición lo dice todo: “Ser lo que queremos ser, donde sea”. La idea es mantener la esencia de la fiesta, que entrega las consignas de libertad, creatividad, anonimato, música y disfraces, mientras se adapta a un nuevo espacio con más capacidad, mejores accesos y mayor infraestructura. Una posibilidad única para disfrutar con artistas como Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y más.

Cuál será el line up de la Fiesta de Disfraces 2025 en San Nicolás

En el cartel de esta edición se destacan nombres como Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y Bresh, además de DJs de electrónica como Rafa Barrios y Manu Desrets. Se espera una combinación potente de música urbana, pop y electrónica que refleje la variedad de los asistentes.

Cuándo es la Fiesta de Disfraces 2025 en San Nicolás

La Joaqui presente en el line up que anuncia el show.

La Fiesta de Disfraces en San Nicolás se celebrará este sábado 15 de noviembre de 2025.

Las entradas se pueden sacar por tickea.com.ar.

Precios de entradas para la Fiesta de Disfraces 2025

Los disfraces del año pasado.

ESPACIO BLACK - Mesa para 10 personas