El tren Mitre no funcionará hasta el 28 de febrero.

Los usuarios del ramal Tigre del tren Mitre deberán buscar una alternativa para llegar hasta la zona de Retiro y a las otras estaciones que conectan con los barrios porteños de Belgrano y Núñez con la zona norte del conurbano bonaerense, ya que el servicio estará interrumpido desde el sábado 10 de enero hasta el 28 de febrero por las obras del recambio de vías.

Trenes Argentinos informó que las tareas consistirán en la renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Los pasajeros que frecuentes las estaciones de Tigre, Carupá, San Fernando C, Virreyes, Victoria, Béccar, San Isidro C, Acassuso, Martínez, La Lucila, Olivos, Vicente López, Rivadavia, Núñez, Belgrano C y Lisandro de la Torre tendrán que cambiar su trayecto diario para llegar a sus trabajos o realizar otras actividades.

Además, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre ambas cabeceras y Belgrano R sin llegar a Retiro. Esto es "debido a obras fundamentales y urgentes para la seguridad operacional del sistema ferroviario". Estos trabajos se dan en el maarco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional para realizar una serie de trabajos "imprescindibles".

No funciona el ramal Tigre del tren Mitre: las alternativas de viaje

Los pasajeros podrán consultar en la web de Trenes Argentinos las alternativas de viaje, como así también los horarios que tendrá el servicio por lo que resta de la semana. Para quienes vivan en zona norte y tengan que llegar a Retiro, la combinación sugerida es el 130 A combinando con el 60 o el 101 más el 60. Quienes estén en Núñez, puede usar el subte D y combinar con la C para llegar hasta la terminal.

Desde Retiro, aquellos que bajan en las estaciones Lisandro de la Torre, Belgrano C o Núñez, pueden tomar el 130 B. Si viajan hasta Núñez, pueden usar también el subte y combinar la C y D. Por último, para bajarse en Rivadavia o Vicente López, la opción es el 152.

Alternativas de viaje para el ramal Mitre

En el caso del ramal Mitre, quienes tengan que hacer el tramo completo Retiro-Bartolomé Mitre, podrán tomar el 130 A o B y combinar con la línea 60, o el subte y combinar entre la línea C y la D, más el 60. Para el resto de las estaciones intermedias, desde Retiro se puede tomar la línea 152 y descender en 3 de Febrero, Ministro Carranza, Colegiales, Belgrano R, Dr. Cetrángolo y Bartolomé Mitre.

Desde Belgrano R se puede tomar el 19 y combinar con el 130 B para llegar a Coghlan, Saavedra y Juan B Justo. El 41 y 76 se pueden tomar en Coghlan para llegar a Saavedra y Juan B. Justo. Mientras que el 203, 430, 21 y 71 en Juan B. Justo y Florida.

Alternativas de viaje para el ramal Suárez

En lo que respecta al ramal Suárez, quienes hagan el recorrido completo hasta o desde Retiro, podrán tomar el tren de la línea Belgrano Norte más el 87. Desde Retiro se podrá tomar el 152 para descender en 3 de Febrero, Ministro Carranza, Colegiales, Belgrano R y L M. Drago.

Desde Retiro hasta Belgrano R se puede tomar el 93 C más el 151 A o el 92 más el 67 A. En Ministro Carranza se puede tomar el 161 o 41 para descender en Colegiales y Belgrano R, en esta última se puede tomar el 114 o el 151 más el 107 para descender en L M. Drago, General Urquiza y Pueyrredón.

Desde San Martín se puede tomar el 161 o el 343 para llegar a San Andrés, Malaver y Villa Ballester. También el 78 B que llega hasta Chilavert y el 87 A hasta José León Suárez.