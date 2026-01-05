El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, afirmó que Gaza les pertenece y que los palestinos en el territorio son “huéspedes” a quienes Israel simplemente les permite vivir allí por ahora. Sus dichos llegan en medio del alto al fuego impulsado por Donald Trump, que forma parte de un plan de paz de 20 puntos, que ya cumplió más de dos meses con constantes violaciones de parte de las fuerzas israelíes.

"Gaza también es nuestra. Solo los dejamos allí como huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra", resaltó Zohar en una entrevista con la emisora ​​pública Kan. En los Acuerdos de Oslo firmados por Israel y la Organización por la Liberación Palestina (OLP), Israel se comprometió a retirar sus fuerzas militares de la mayor parte de la Franja de Gaza y el territorio quedó bajo administración civil palestina a través de la recién creada Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Esta no es la primera vez que el funcionario de Benjamin Netanyahu y miembro de su partido, Likud. Esta vez formaron parte de la explicación del ministro de por qué está considerando negar fondos a la industria cinematográfica israelí por haber otorgado el premio Ophir —el premio cinematográfico más prestigioso del país— a la película The Sea. El film es sobre un niño palestino de Cisjordania a quien se le niega un permiso de entrada para visitar la playa en Israel.

Aunque Zohar reconoció no haber visto la película, sostuvo que retrataba negativamente a las Fuerzas de Defensa Israelíes y presenta a Israel como un ocupante. "Judea y Samaria son nuestras", remarcó, usando el término bíblico para Cisjordania. "No somos ocupantes de nuestra propia tierra", agregó.

Además, añadió que los cineastas que deseen recibir fondos gubernamentales deberían "producir películas que a los israelíes les guste ver, no las que a los europeos les guste ver".

La película sobre la agónica muerte de una niña palestina en Gaza compite en los Premios Óscar

La película "The Voice of Hind Rajab" (La voz de Hind Rajab), que trata sobre una niña palestina de 6 años de la Franja de Gaza asesinada por el ejército de Israel, pasó la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional de los Premios Oscar.

El 29 de enero de 2024, una niña de 6 años se encontraba en un auto acribillado rodeada de los cadáveres de sus familiares. Y suplicaba por teléfono una y otra vez que la ayudaran. Estaba en el norte de Gaza. Días después se hallaron sus restos y los de los paramédicos que fueron enviados a rescatarla.

El vehículo en el que estaba la niña, Hind Rajab, tenía más de 300 impactos de balas. El responsable del ataque fue el ejército israelí, según concluyeron dos informes. La voz de Hind Rajab está ambientada íntegramente en el centro de operaciones del servicio de rescate de la Media Luna Roja Palestina.

Los últimos momentos en la vida de la niña y sus desgarradoras llamadas a la Media Luna Roja son el tema central del film descrito por la crítica como "la obra más impactante y urgente en el Festival de Venecia" de 2025. Durante su proyección recibió una ovación de pie de 23 minutos y dejó a gran parte del público y a muchos periodistas llorando.

"Cuando escuché por primera vez la voz de Hind Rajab sentí algo más allá de sus palabras. Era la voz de la propia Gaza pidiendo ayuda y nadie podía contactarla", declaró en Venecia la directora del film, la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania.

Las nominaciones al Oscar se anunciarán el próximo jueves 22 de enero.