En medio de la devastación y con los hospitales en ruinas: alerta en Gaza por un posible brote de leptospirosis

En Gaza, las autoridades sanitarias emitieron una advertencia sobre la amenaza de un brote de leptospirosis, una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente a través de la orina de ratas y otros roedores. La preocupación surge ante penosas condiciones ambientales, la presencia creciente de estos animales en zonas urbanas y rurales, los hospitales en ruinas y el bloqueo de Israel que impide el ingreso de insumos médicos.

El director de Ayuda Médica en Gaza, Bassam Zaqout, advirtió sobre la grave preocupación por el posible surgimiento de una nueva epidemia en la Franja, en medio del grave deterioro de las condiciones sanitarias y ambientales y la presencia generalizada de roedores entre las tiendas de campaña de los desplazados.

La leptospirosis puede provocar síntomas que van desde fiebre y dolores musculares hasta complicaciones graves como insuficiencia renal o hemorragias. Por eso, los expertos insisten en la importancia de prevenir el contacto con aguas o superficies contaminadas por estos roedores. En casos graves, puede ser mortal.

Además, el riesgo de infección aumenta cuando el agua de lluvia y las aguas de inundación contaminadas se mezclan con excrementos de roedores, en particular cuando dicha agua entra en contacto con heridas abiertas en la piel. Zaqout destacó que los niños son el grupo más vulnerable, especialmente aquellos que juegan descalzos en agua contaminada dentro de los campamentos de desplazados luego de las inundaciones registradas en las últimas semanas.

Según el ministerio de Salud de Gaza, todos los resultados de las pruebas de laboratorio fueron negativos. En ese sentido, remarcaron que, hasta la fecha, no hay casos confirmados de esta enfermedad en la Franja.

El bloqueo israelí agrava la situación

Por su parte, el experto informó que, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, recolectaron muestras de varios casos sospechosos para enviarlas a laboratorios fuera de la Franja de Gaza, debido a la falta de capacidad de laboratorio local tras la destrucción de la infraestructura sanitaria en los ataques de Israel. Señaló que el bloqueo continuo, el hacinamiento de cientos de miles de personas desplazadas en condiciones insalubres y la ausencia de medidas preventivas aumentan significativamente la probabilidad de brotes de enfermedades.

El Director de Ayuda Médica en Gaza enfatizó que la Franja enfrenta una compleja crisis de salud que requiere una intervención internacional urgente para prevenir un nuevo desastre epidémico.

Esta semana, la Sociedad de la Media Luna Roja palestina advirtió sobre la propagación de la hepatitis A en Gaza como resultado de la contaminación del agua. El director de programas de salud de ese organismo, Bashar Murad, explicó que alrededor del 80 por ciento de las redes de agua fueron destruidas durante la agresión israelí contra el territorio, iniciada en octubre de 2023.

Señaló que en las zonas afectadas se está produciendo un brote generalizado de gastroenteritis e influenza, especialmente entre los niños, como consecuencia del hacinamiento, el frío extremo y la contaminación ambiental.

Hace unos meses, la ONG Oxfam advirtió que la tasa de enfermedades transmitidas por el agua en la Franja de Gaza experimentó un peligroso aumento que podría convertirse en un desastre mortal.