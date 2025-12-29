El frágil alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel, que ya dejaron más de 400 palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Además, las fuertes lluvias del invierno inundaron muchos campos de refugiados y derrumbaron casa con gente adentro. Pese a todo esto, el presidente estadounidense Donald Trump sigue afirmando que su "plan de paz" sigue vigente y promete avanzar. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Las tormentas destruyeron carpas de refugiados palestinos en Gaza: más de 250.000 afectados
En VIVO - Actualizado hace 6 minutos
La ONU advirtió que, en medio de la destrucción -provocada por los ataques israelíes- y la ausencia de recursos para reconstruir -por el bloqueo militar israelí-, cada vez más palestinos están a merced del duro clima.
Hace 9 minutos
Netanyahu se reunió con el secretario de Guerra de Trump en Florida
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó anoche a Estados Unidos para reunirse esta noche con su par Donald Trump en su resort de Florida, Mar-a-Lago. Horas antes, se encontró y charló con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Hace 19 minutos
Hamas confirmó la muerte de varios de sus líderes a manos de Israel
Hamas publicó un video en el que confirmó la muerte de varios de sus líderes a manos de Israel, entre ellos el vocero de su brazo armado, conocido como Aby Obeida, y su máximo jefe en Gaza, Mohammed Sinwar.
Hace 2 horas
Autoridades palestinas y la ONU denuncian que las tormentas destruyeron miles de carpas de desplazados palestinos
La principal agencia de la ONU en la Franja de Gaza, la Unrwa, denunció que más de 250.000 personas ya fueron afectadas por el duro clima, mientras que la Defensa Civil del devastado territorio informó que alrededor del 90% de las carpas levantadas para los palestinos que fueron desplazados de sus hogares por los ataques israelíes fueron destruidas por las últimas tormentas, profundizando la crisis humanitaria.
Hace 5 horas
Israel volvió a atacar la Franja de Gaza pese a la supuesta tregua impuesta por Estados Unidos
Las fuerzas armadas de Israel atacaron nuevamente la Franja de Gaza, específicamente las ciudades de Jabalia, Rafah y la capital. Según denunciando fuentes médicas a la agencia de noticias turca Anadolu, los ataques dejaron al menos tres palestinos heridos.