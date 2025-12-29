Las tormentas destruyeron carpas de refugiados palestinos en Gaza: más de 250.000 afectados

El frágil alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel, que ya dejaron más de 400 palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Además, las fuertes lluvias del invierno inundaron muchos campos de refugiados y derrumbaron casa con gente adentro. Pese a todo esto, el presidente estadounidense Donald Trump sigue afirmando que su "plan de paz" sigue vigente y promete avanzar. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.