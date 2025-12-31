Itamar Ben Gvir es el ministro de Seguridad Nacioanl de Israel.

Luego del arresto de un grupo de niños durante una redada en Tarabin al-Sana, una ciudad beduina del Negev, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, remarcó que la policía “golpeará” a los infractores. "Aunque la lanzara un niño de 14 años, una piedra puede matar. No dejaré que les toquen ni un pelo a nuestros combatientes", aseveró el funcionario ultraconservador.

El último martes, los residentes de la ciudad beduina informaron que los oficiales habían arrestado a niños de hasta ocho años sin informar a los padres de su paradero. Los beduinos: son grupos árabes tradicionalmente nómadas, organizados en tribus, con una identidad propia basada en el pastoreo y el desierto. Puntualmente, en la zona del Néguev, muchos son ciudadanos israelíes, con identidad beduina y árabe, y algunos se consideran palestinos.

“Si un menor tira una piedra, debe ser tratado con dureza. Una piedra es una piedra; las piedras matan”, subrayó Ben Gvir, en diálogo con el diario The Times of Israel. “Incluso un menor, si tira una piedra, [las fuerzas del orden] lo golpearán”, prometió.

La policía informó que arrestó a 24 sospechosos por diversos delitos desde el lunes, incluidos cuatro menores por lanzar piedras. La edad de responsabilidad penal, según la legislación israelí, es de 12 años.

De acuerdo al último informe realizado por organizaciones de derechos humanos, se estima que hay alrededor de 350 niños recluidos en las prisiones de Israel. Según los testimonios, estos menores no reciben un trato diferenciado de los adultos, sufriendo las mismas políticas de hambre, agresiones físicas y falta de atención médica para enfermedades como la sarna.

El ministro viene de pedir fusilar a los palestinos que crucen la frontera de Cisjordania

Itamar Ben-Gvir forma parte de ala más dura de la coalición de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Además de ser uno de los impulsores de la pena de muerte para “terroristas" palestinos, en los últimos días pidió que las personas que crucen la frontera de Cisjordania con Israel sean fusilados.

"Como todos saben, la responsabilidad de la valla [de separación] no recae en la Policía de Israel", indicó el funcionario a cargo de supervisar la tarea policial. "Sin embargo, en la zona de Jerusalén, el único lugar donde la Policía de Fronteras es responsable de la valla fronteriza, han iniciado un magnífico programa piloto en el que disparan contra trabajadores palestinos indocumentados, reduciendo así el número de quienes cruzan la frontera", afirmó.

Las declaraciones se dan en medio de los crecientes ataques de colonos y de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. De hecho, el último domingo, un coche fue incendiado y se pintaron grafitis de odio en una casa en la ciudad de Huwara, al sur de Nablus.

"Venganza, saludos desde Beit She'an", escribieron junto a una estrella de David. Beit She'an, una ciudad en el norte de Israel, fue uno de los lugares donde se produjo el viernes un ataque terrorista en el que Aviv Maor, una mujer de 18 años del kibutz Ein Harod y Shimshon Mordechai, de 68 años, fueron asesinados por un palestino de la ciudad cisjordana de Qabatiya.