El dato que alimenta la denuncia de genocidio: la población de Gaza se redujo más del 10%

Frente a las reiteradas denuncias ante las Naciones Unidas para declarar como genocidio la situación en Gaza, un informe de la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS, según sus siglas en inglés) reveló un dato demoledor: la población en la Franja de Gaza cayó un 10,6% desde el primer ataque israelí en octubre de 2023, en comparación a los datos previos al inicio del conflicto. La baja se traduce a un total de 254.000 afectados hasta ahora, entre muertos, detenidos, desaparecidos y expulsados del territorio. Los indicadores estadísticos y analistas del PCBS definieron a la situación como "una verdadera catástrofe humanitaria y demográfica", que tendrá efectos a largo plazo en cuanto a la estabilidad de la población, el desarrollo y el cuidado de los derechos humanos.

A más de dos años del comienzo de la ofensiva israelí sobre territorio palestino y con el mundo atento a los movimientos en la Franja, Israel anunció que prohibirá el acceso a Gaza a 37 organizaciones que ofrecían ayuda humanitaria en la región, además de ordenar la demolición de gran parte de un campo de refugiados en Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. En ese marco la PCBS difundió un informe exhaustivo que pone en datos la constante crisis humanitaria, demográfica y económica que hoy afecta al pueblo palestino en su totalidad.

Los nuevos datos arrojan que la población palestina total en estos territorios ocupados es de 5,56 millones personas, distribuidas en 3,43 millones en Cisjordania y los 2,13 millones restantes en Gaza. Pero pese a que fuera de allí viven alrededor de 8,82 millones de palestinos, hay un dato que demuestra los estragos de la violencia de la ocupación militar israelí: la sociedad palestina se mantiene mayormente joven, con el 64% de la población teniendo menos de 30 años y el 36%, con menores de 15.

Estadísticas de muertos y heridos en Gaza y Cisjordania, según el PCBS

Hasta ahora y desde 2023, más de 72.000 palestinos fueron asesinados por las tropas de ocupación israelíes. De esa cifra, el 98% de las víctimas son gazatíes. Hasta finales de diciembre de 2025, Gaza registró 70.942 muertos, de los cuales 18.592 son niños y aproximadamente 12.400 son mujeres, en tanto que alrededor de 11.000 personas continúan desaparecidas. La cifra de heridos alcanzó ya a 171.195, mientras que 100.000 palestinos se vieron obligados a abandonar Gaza, con cerca de dos millones de personas desplazadas de sus hogares.

En Cisjordania, aunque los ataques militares israelíes no tuvieron la misma dimensión que en Gaza, las agresiones de las fuerzas armadas y de los colonos israelíes fueron continuas y provocaron 1.102 muertes y 9.034 heridos, según el informe.

Salud y educación: entre hospitales limitados y escuelas destruidas

Por los ataques israelíes, el sistema de salud en Gaza colapsó casi por completo, con el 94% de las instalaciones médicas dañadas o destruidas. Apenas se mantienen activos de forma parcial 19 hospitales, con apenas 2.000 camas disponibles para más de dos millones de habitantes. Apróximadamente unas 60.000 mujeres embarazadas enfrentan riesgos sanitarios severos y más del 70% de la población depende de agua potable no segura para vivir, lo que contribuye al contagio fácil de enfermedades, especialmente entre los niños.

De acuerdo al informe, la educación también se vio gravemente afectada. Más de 179 escuelas fueron destruidas por completo y otras 218 resultaron gravemente dañadas. La educación superior sufrió pérdidas significativas, con 63 edificios universitarios destruidos en Gaza. Murieron alrededor 18.979 estudiantes de escuela media y 1.399 estudiantes universitarios, junto con cientos de docentes y personal administrativo.

La economía palestina, bajo los escombros

En lo económico, el PBI de Gaza se contrajo un 84% en comparación con 2023, mientras que el de Cisjordania tuvo una caída del 13%. El desempleo alcanzó niveles estratosféricos, con el 46% de la gente laboral sin trabajo, un 28% en Cisjordania y 78% en Gaza, que iguala a unos 650.000 palestinos desocupados.