A pesar del alto al fuego en Gaza, Israel aumenta su presupuesto de Defensa y anuncia una expansión de su industria militar

A pesar del supuesto alto al fuego en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles una inversión de más de 110.000 millones de dólares para potenciar su industria bélica local, una de las más importantes del mundo. "Nuestro objetivo es construir una industria armamentística independiente para el Estado de Israel y reducir la dependencia de cualquier parte, incluidos los aliados", disparó el primer ministro durante una ceremonia de graduación de nuevos pilotos, según reportó la agencia Reuters.

Si bien Netanyahu admitió que la independencia total es compleja, marcó el norte estratégico: que las armas se produzcan "en la medida de lo posible" en Israel. "Seguiremos adquiriendo suministros esenciales mientras nos armamos de forma independiente", aclaró.

Mientras proyecta esa autonomía a largo plazo, el gasto para el futuro inmediato ya se definió con un aumento sustancial. El ministro de Defensa, Israel Katz, y el de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, acordaron fijar el presupuesto de defensa para 2026 en más de 34.630 millones de dólares.

La cifra representa un salto significativo respecto a los borradores previos, que estipulaban más de 28.000 millones de dólares. Pero el dato más revelador surge al compararlo con el momento previo a la ofensiva en Gaza: el nuevo presupuesto contempla un aumento de cerca de 15.000 millones de dólares en relación con lo gastado en 2023.

El costo de la ofensiva en Gaza

La guerra en múltiples frentes tiene un costo fiscal altísimo para Israel: solo en 2024, Israel gastó 31.000 millones de dólares para sostener sus ofensivas contra Hamas en la Franja de Gaza y contra Hezbollah en el Líbano.

Katz aseguró que el nuevo presupuesto busca "reforzar al ejército", atender las necesidades de los combatientes y "reducir la carga sobre los reservistas". Por su parte, Smotrich intentó vender el gasto militar como una inversión económica: "Estamos asignando un presupuesto enorme para fortalecer el ejército, pero también uno que nos permita devolver al Estado de Israel a una senda de crecimiento".

El presupuesto deberá ser aprobado por el gabinete y el parlamento antes de marzo. De no conseguir la aprobación, el gobierno podría colapsar y convocar a nuevas elecciones.