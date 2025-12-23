Israel aprobó una ley que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros

A diferencia de la medida temporal, la nueva ley no requiere autorización judicial para cerrar un medio de comunicación.

El parlamento de Israel (Knéset) aprobó la segunda y tercera lecturas del proyecto de ley que prorroga por dos años más la orden temporal que permite al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, suspender las transmisiones de medios de comunicación extranjeros en territorio israelí. La iniciativa reemplaza una legislación de emergencia temporal que estuvo en vigor durante la reciente guerra, denominada Ley Al Jazeera porque se aprobó principalmente para autorizar el cierre de la red con sede en Qatar

Tras el alto el fuego, la legislación temporal expiró, por lo que se requería una ley permanente que la reemplace. A diferencia de la medida temporal, la nueva ley no requiere autorización judicial para cerrar un medio de comunicación.

El proyecto de ley fue aprobado en una votación del comité en una versión suavizada, luego de extensas críticas judiciales al borrador promovidas durante el debate. El diputado conservador del Likud, Amit Halevi, finalmente retiró su propuesta y se negó a votar a favor. Sostuvo que estaba "vaciada de toda sustancia" y argumentó que el texto había sido "distorsionado por el comité en cooperación con asesores legales del gobierno y la Knesset".

La legislación fue aprobada en el pleno de la Knesset por una mayoría de 22 a 10.

El diputado conservador del Likud Amit Halevi votó en contra porque argumentó que la iniciativa fue suavizada durante el debate.

Netanyahu habilitado a cerrar medios extranjeros

Según la ley, si el Primer Ministro está convencido, basándose en una opinión profesional, de que un medio de comunicación extranjero amenaza la seguridad del Estado, el ministro de Comunicaciones puede ordenar la suspensión de las emisiones del medio, el cierre de sus oficinas, la incautación de los equipos utilizados para proporcionar su contenido y el bloqueo de su sitio web.

Si la actividad principal de la organización es distribuir contenido generado por el usuario en línea, el ministro puede ordenar restricciones al acceso a las transmisiones continuas en vivo del canal extranjero realizadas a través de esa plataforma.

Además, se podrá ordenar al Ministro de Defensa que adopte medidas tecnológicas para impedir la recepción de emisiones vía satélite, incluso en Cisjordania, siempre que ello no bloquee otros canales.

La ley también plantea que la policía se sumará a los cuerpos de seguridad a los que se les pide que brinden opiniones sobre el cierre de transmisiones que previamente habían sido reguladas bajo la orden temporal vencida. Además, se podrá tomar una decisión de cierre tras recibir al menos una opinión de un solo organismo de seguridad, una vez solicitada la opinión de todos los organismos de seguridad, sin necesidad de esperar a que se reciban todas las respuestas. La duración del cierre y su revisión por parte del ministro de comunicaciones se extenderá a 90 días.