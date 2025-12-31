El difícil momento de una exparticipante de Gran Hermano.

El fin de año encontró a Silvina Scheffler atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Lejos de las cámaras y del ruido mediático, la ex concursante de Gran Hermano fue hospitalizada de urgencia luego de sufrir una fuerte descompensación durante las celebraciones de diciembre. Desde entonces, su estado de salud mantiene en vilo a quienes la siguen desde su paso por el reality.

Durante varios días, Scheffler optó por el silencio absoluto. No hubo publicaciones, ni comunicados, ni apariciones públicas. Recién en las últimas horas se conoció cómo se encuentra realmente, a partir de un audio privado que decidió enviarle a Fernanda Iglesias, quien lo dio a conocer en el programa Tarde o Temprano. Allí, la ex GH fue directa y dejó en claro la gravedad del cuadro: “Bastante complicada todavía de salud. Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Es una lucha súper difícil”.

Según explicó la periodista, Silvina permanece acompañada por personas de su entorno más cercano, que siguen minuto a minuto la evolución médica. Mientras tanto, ella decidió correrse del centro de la escena y priorizar exclusivamente el tratamiento y la recuperación, lejos de cualquier exposición innecesaria.

El diagnóstico que encendió las alarmas

De acuerdo a la información brindada en el ciclo televisivo, Scheffler fue diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad infecciosa que se contrae por el contacto con agua o superficies contaminadas con orina o heces de roedores. Se trata de una patología que suele aparecer tras inundaciones o situaciones de alta humedad y que, en muchos casos, comienza con síntomas similares a los de una gripe común.