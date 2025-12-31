Tomás Dente criticó duramente al streaming.

Tomás Dente hizo una profunda reflexión este último martes 30 de diciembre, en el programa que conduce en Net TV, acerca de nuestra sociedad y los consumos masivos a los que estamos expuestos. En ese sentido, criticó de manera más que contundente el auge del streaming, así como también la existencia de productos como Gran Hermano.

Todo esto se desató en torno a una broma por el Día de los Inocentes que tomó fuerza en las redes sociales, en la cual se deslizaba un regreso del Bailando por un Sueño, el histórico ciclo de Marcelo Tinelli. Sin embargo, a pesar de que se trataba de algo falso, fue levantado por el programa de Dente.

La dura crítica de Tomás Dente al streaming y Gran Hermano

"Hay una degradación social y cultural tan grande... la relación con la tele es especular, nos reflejamos mutuamente. No venimos de un repollo, somos gente que conformamos una sociedad completamente degradada en forma cultural, educativa, en todos los aspectos", lanzó primeramente.

Tomas Dente se mostró furioso con el streaming

En ese sentido, postuló: "El decaimiento es tan grande que llevamos a los pibes a ver a los streamers que llenan estadios, cuando antes un estadio te lo llenaba Soda Stereo o Los Redonditos de Ricota. Ahora va un cuatro de copas, muerto de hambre, que no conjuga verbos y como pelotudos vamos y ponemos la guita para que los pibes lo consuman".

Además, opinó: "Seguimos con Gran Hermano, con Marcelo Tinelli. Lo que yo estoy marcando es que lo que ves en televisión, es el reflejo de lo que somos una sociedad: una completamente incivilizada, que prácticamente perdió la capacidad de pensar, de interpretar, de decodificar y de ser. Somos rehenes de estos formatos pedorros".

"Soy un detractor de Gran Hermano, no lo puedo entender. Entiendo que es un fenómeno global, pero acá tenemos dos por año, es una degradación tan ostensible... eso le damos de comer a los pibes. El formato es noruego, donde hay un GH cada tres o cuatro años, porque han estudiado los comunicadores de los medios masivos la injerencia desfavorable que genera en la cabeza de los consumidores Gran Hermano. Entonces lo regulan. Acá tenemos uno cada seis meses y ahora le sumamos el Bailando por un Sueño", prosiguió.

Finalmente, señaló: "Yo no quiero esto. Ya tenemos a los pibes que están todo el día mirando TikTok, no te agarran un libro ni que los mates, mirando a los boludos de TikTok. Estamos todo el tiempo mirando a los enemigos del shampoo en los streamings, porque parece que es cool y progre no bañarse. A eso le añadimos Gran Hermano, el Bailando por un Sueño y todo lo que va alrededor de eso. Hasta en los noticieros te hablan de Gran Hermano. ¿Vamos a hacer lo mismo con el Bailando, de nuevo, en el 2026? Déjense de hinchar".