El ministro de Defensa aseguró que Israel "nunca se retirará" de Gaza

El ministro de Defensa israelí volvió a afirmar que su país no se retirará por completo de la Franja de Gaza.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, volvió a afirmar este jueves que su país nunca se retirará completamente de la Franja de Gaza. Además, insinuó la posibilidad de establecer puestos avanzados en el enclave, generando polémica tras sus declaraciones anteriores sobre la reconstrucción de asentamientos en la zona norte del enclave.

En un evento organizado por el diario Makor Rishon, Katz explicó que “en Gaza, Israel nunca se retirará totalmente — habrá una zona de seguridad significativa dentro del enclave, incluso después de avanzar a la segunda etapa [del acuerdo de paz] si Hamás se desarma”. Según él, esta medida es indispensable para proteger a las comunidades israelíes que fueron atacadas durante la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023.



El ministro también subrayó que si Israel pierde el control del Corredor de Filadelfia, la frontera entre Gaza y Egipto, “aunque sea por un día”, Irán aprovechará para enviar armas a Gaza, en referencia al apoyo que la República Islámica brinda a grupos terroristas en el enclave.

Respecto a las críticas por sus declaraciones previas sobre la instalación de asentamientos, Katz negó haber retrocedido y bromeó: “revertir es algo que sólo hago cuando manejo”. Su “visión” para Gaza, dijo, incluye la creación de grupos pioneros Nahal en el norte de la Franja, haciendo alusión a las unidades militares que décadas atrás establecieron puestos que luego se convirtieron en asentamientos permanentes.

El funcionario aclaró que no pretendía anunciar la creación inmediata de asentamientos, sino que sus palabras fueron malinterpretadas. No obstante, el martes Katz aseguró que Israel “nunca dejará” Gaza y planeaba reubicar comunidades en la parte norte, contradiciendo compromisos previos del primer ministro Benjamin Netanyahu y Trump, para luego retractarse rápidamente.

Tras el ataque de Hamás, voces ultraderechistas dentro de la coalición de Netanyahu solicitaron reconstruir los asentamientos en Gaza. Israel evacuó sus colonias y retiró sus tropas en 2005 bajo el Plan de Desconexión, aunque actualmente controla aproximadamente la mitad del territorio bajo el alto el fuego vigente.

Qué dice el plan de Trump para Gaza sobre la permanencia de Israel

Las afirmaciones de Katz contrastan con el plan de paz de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, que estipula que “Israel no ocupará ni anexará Gaza”. Según ese plan, una Fuerza Internacional de Estabilización se haría cargo de la seguridad en Gaza, y las tropas israelíes se retirarían por completo, salvo por una presencia perimetral de seguridad hasta que la zona sea considerada segura contra amenazas terroristas.

Estados Unidos impulsa que estos pasos, que forman parte de la segunda fase del alto el fuego, comiencen pronto. Sin embargo, si Hamás no se desarma voluntariamente, Katz advirtió: “Nosotros lo haremos”.