Dónde ver online "No other Land", la película que ganó un Premio Oscar 2025 a "Mejor Documental".

Cada año, la categoría de "Mejor Documental" en los Premios Oscar despierta gran interés entre los cinéfilos. No solo se premian películas con una fuerte carga narrativa y estética, sino que también se destacan historias que reflejan realidades sociales urgentes.

En este sentido, No Other Land fue la gran protagonista de la 97.ª edición de los Oscar, celebrada el pasado 2 de marzo de 2025, donde se llevó la estatuilla a "Mejor Largometraje Documental". Tras su triunfo, muchos espectadores se sumaron a la búsqueda de plataformas donde poder verla online. A continuación, te contamos dónde podés ver No Other Land y de qué trata este impactante documental.

Dónde ver online No Other Land

Si querés ver No Other Land desde Argentina, podés encontrarla en streaming en tres plataformas: Prime Video, Filmin y Movistar+. Estas opciones permiten el acceso al documental en calidad HD y con subtítulos en varios idiomas. Dado el impacto que generó su victoria en los Oscar, es probable que en las próximas semanas se sumen nuevas opciones para verla en streaming o alquiler digital.

No other Land es la ganadora de los Premios Oscar 2025 en la categoría "Mejor Documental".

De qué trata No Other Land

Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero de 2024, donde obtuvo el Premio del Público Panorama a Mejor Película Documental y el Premio de Cine Documental de la Berlinale, No Other Land es una poderosa obra creada por un colectivo palestino-israelí. Dirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, esta película representa su debut en la dirección.

La cinta ganadora del Premio Oscar a "Mejor Documental", sigue la historia de Basel Adra, un activista palestino que desde su infancia lucha contra el desplazamiento forzado de su comunidad en Masafer Yatta, Cisjordania. A través de su cámara, documenta la destrucción de su tierra natal a manos del ejército israelí, que derrumba casas y expulsa a los residentes para instalar una zona de tiro militar. En medio de este conflicto, Basel entabla una inesperada amistad con Yuval, un periodista israelí judío que apoya su causa. Sin embargo, la profunda diferencia entre sus realidades pone a prueba su vínculo: mientras Basel enfrenta violencia y despojo, Yuval goza de seguridad y libertad.

No Other Land no solo retrata una historia de resistencia, sino que también expone las complejidades del conflicto palestino-israelí desde una perspectiva profundamente humana. Su victoria en los Oscar refuerza su relevancia y lo consolida como un documental imprescindible para comprender la realidad en Medio Oriente.