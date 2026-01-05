El alto el fuego impuesto por Estados Unidos en Franja de Gaza no termina de concretarse. Los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel ya dejaron más de 420 palestinos muertos desde el 9 de octubre cuando se acordó la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Israel anuncia la muerte de dos "terroristas" de Hezbolá
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Ocurrió durante un bombardeo contra Líbano. Se mantiene frágil el alto al fuego en Franja de Gaza, mientras Israel mantiene la prohibición de ingreso a ese territorio a periodistas y organziaciones internacionales.
Hace 2 horas
Israel anuncia la muerte de dos "terroristas" de Hezbollah
El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de dos "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbollah en un bombardeo perpetrado el domingo contra Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y mataron ayer a dos terroristas de Hezbollah en el área de Yamiyama, en el sur de Líbano", ha dicho, antes de afirmar que ambos "llevaban a cabo esfuerzos para reconstruir la infraestructura militar de la organización terrorista".
Así, ha recalcado que "las actividades de los terroristas constituían una flagrante violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al acuerdo de alto el fuego, al tiempo que ha insistido en que "las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel".
Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbollah no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.
Con información de EuropaPress.
Hace 2 horas
Israel busca mantener prohibición de acceso a Gaza a periodistas
El gobierno israelí argumentó, ante un escrito remitido al Tribunal Supremo a través de la Fiscalía, que persisten los “riesgos para la seguridad” en ese territorio palestino.
Las autoridades de Israel consideran que el alto al fuego en la Franja de Gaza no justifica autorizar la entrada de periodistas extranjeros al territorio palestino. El argumento es que existe un "riesgo para la seguridad" porque persisten "las amenazas e incidentes".
La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA), que representa a los medios internacionales en Israel y en los Territorios Palestinos y cuenta con cientos de miembros, solicitó en 2024 a la justicia israelí permitir un acceso inmediato a Gaza. Tras varios aplazamientos procesales, el gobierno tenía hasta el lunes para responder formalmente a esta petición, lo que ha realizado a través de un escrito remitido al Supremo.
"A pesar de un cambio en la situación factual sobre el terreno, la entrada de periodistas (tanto extranjeros como no extranjeros) en la Franja de Gaza sin escolta (...) no debe ser autorizada", estimó el fiscal, que representa al gobierno, en el documento. "Esto se debe a motivos de seguridad, según la postura de las autoridades militares, que consideran que sigue existiendo un riesgo para la seguridad", añadió.
Con información de la Agencia Deutsche Welle.
Hace 3 horas
Países europeos arremeten contra Israel
España junto con otros seis países europeos criticaron las últimas medidas adoptadas por Israel que afectan a la labor tanto de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) como a las ONG que prestan una "asistencia vital" en la Franja de Gaza ante la "catastrífica situación humanitaria" que atraviesa este territorio.
En un comunicado conjunto suscrito con Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta y Noruega, el Gobierno condenaron "la última legislación israelí dirigida contra UNRWA, incluidas las medidas para cortar el suministro de agua, electricidad y comunicaciones a sus instalaciones".
A juicio de todos estos países, "tales acciones socavan el mandato de Naciones Unidas, vulneran el Derecho Internacional y contravienen las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que entrañan graves consecuencias humanitarias para la población civil palestina y los refugiados".
Asimismo, instaron al Gobierno de Benjamin Netanyahu a que "garantice que las ONG internacionales establecidas puedan seguir operando en Gaza y que se suspenda cualquier baja del registro", ante la decisión de suspender los permisos de operaciones a cerca de 40 organizaciones, entre ellas algunas españolas. "Las ONG internacionales constituyen una parte importante de todos los servicios humanitarios, en especial los sanitarios, en Gaza y Cisjordania", añadieron.
Con información de EuropaPress.