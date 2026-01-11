El general de brigada Raed Al Dahshan, titular de la Dirección de Protección Civil de Gaza, reveló cifras escalofriantes sobre la situación de los desaparecidos. En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias de Qatar (QNA), el funcionario aseguró que aproximadamente 10.000 cuerpos siguen sepultados bajo los escombros.

La imposibilidad de darles sepultura digna no se debe solo a la magnitud de la destrucción, sino al bloqueo logístico. Al Dahshan explicó que la prohibición continuada para la entrada de maquinaria y equipos pesados impide remover las toneladas de hormigón. Como resultado, hasta la fecha solo se han logrado recuperar unos 350 cuerpos.

El drama se agrava para los deudos: según el director, la mayoría de las familias sabe exactamente dónde están atrapados sus seres queridos, pero no pueden sacarlos. Lo poco que se logra rescatar, debido al paso del tiempo y la falta de acceso rápido, suelen ser ya "meros restos óseos".

El informe de Protección Civil describe una parálisis casi total de la capacidad de respuesta. La agencia perdió alrededor del 85% de su equipamiento original y hoy opera apenas entre un 5% y un 7% de su capacidad anterior a la guerra.

Al Dahshan detalló que actualmente solo siguen operativos un camión de bomberos, un vehículo de rescate y una ambulancia en todo el territorio afectado. Ante la falta de excavadoras y grúas, las cuadrillas deben trabajar con "recursos extremadamente rudimentarios", recurriendo a menudo a excavar con sus propias manos para intentar llegar a las víctimas.

El costo humano de los rescatistas

Quienes intentan salvar vidas también se han convertido en víctimas. El reporte oficial indica que el Servicio de Protección Civil ya perdió a 142 miembros de su personal, fallecidos mientras cumplían con su deber humanitario bajo los bombardeos.

Además, la fuerza operativa quedó diezmada por las lesiones: 352 rescatistas resultaron gravemente heridos y quedaron apartados permanentemente del servicio, sufriendo amputaciones y discapacidades crónicas que les impiden volver a trabajar.