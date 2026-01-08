La ONU despidió más de 500 empleados en Gaza por la crisis financiera y el bloqueo israelí

La agencia de la ONU confirmó que rescindió los contratos de más de 500 empleados que tuvieron que salir de la Franja de Gaza.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) confirmó que rescindió los contratos de más de 500 empleados que tuvieron que salir de la Franja de Gaza tras la ofensiva de Israel iniciada el 7 de octubre de 2023. La medida responde a la crisis que atraviesa el organismo tras la quita del financiamiento de parte de Estados Unidos y el bloqueo de sus operaciones en los territorios palestinos ocupados que sancionó el parlamento israelí.

Estos 571 empleados se encuentran actualmente en Egipto, donde permanecen sin cobrar sus salarios. La UNRWA explicó que, dada la imposibilidad de reincorporarse a sus funciones y la falta de fondos, se vio obligada a tomar esta decisión drástica. Sin embargo, la agencia mantiene activos por ahora los salarios de sus 12.000 trabajadores que siguen operando dentro del enclave palestino, garantizando servicios esenciales como salud, educación, apoyo psicológico, agua, saneamiento y refugio.

Desde la UNRWA, se hizo un llamado urgente a las autoridades israelíes para que permitan la apertura de los pasos fronterizos, especialmente el de Rafah, con el fin de facilitar el libre desplazamiento de la población y asegurar el ingreso de ayuda humanitaria vital para la región. La agencia insistió en que las ONG y organismos internacionales deben poder operar sin trabas para atender la crisis.

Por su parte, Hamás criticó con dureza esta medida, calificándola de injusta y una vulneración de los derechos básicos de los empleados afectados. El movimiento palestino denunció que la guerra y el cierre del paso de Rafá impiden el retorno de estos trabajadores a Gaza. Además, pidió a la UNRWA que revoque la rescisión y que concentre sus esfuerzos en responder a la catástrofe humanitaria y en impulsar una presión internacional para levantar las restricciones impuestas por Israel.

La UNRWA es el principal organismo responsable de brindar asistencia y protección a los refugiados palestinos en los Territorios Ocupados y países cercanos, pero desde hace años enfrenta una profunda crisis financiera. La agencia fue creada en 1949 para proporcionar ayuda humanitaria, protección y servicios esenciales como educación y salud a los refugiados palestinos en la región. Desde la primera guerra Árabe-Israelí de 1948, cientos de miles de habitantes de la Palestina histórica y sus descendientes viven refugiados dentro de su propio territorio o en otros países de Oriente Próximo, como Siria, Líbano y Jordania.

El asedio sin pruebas de Israel contra la UNRWA

En el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza luego del 7 de octubre de 2023, alrededor de 300 empleados de la agencia perdieron la vida, mientras que Israel prohibió su operación en su territorio bajo acusaciones de supuesto apoyo a Hamás, denuncias que la UNRWA y otros organismos internacionales desmintieron repetidamente.

Una investigación independiente, liderada por la exministra francesa Catherine Colonna y publicada en abril de 2024, concluyó que no existen pruebas que vinculen a la UNRWA con grupos terroristas, aunque recomendó mejorar en áreas como la transparencia y la neutralidad. A pesar de este informe, Israel continuó con sus críticas y llevó a cabo una redada en la sede de la agencia en Jerusalén Este el 8 de diciembre, acción que fue denunciada por el comisionado general Philippe Lazzarini como un “flagrante desprecio” al Derecho Internacional.

El vocero de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, reafirmó la confianza plena del secretario general António Guterres en la dirección de Lazzarini, destacando que manejar la UNRWA es un desafío extremadamente complejo. Recordó que la agencia opera en condiciones muy difíciles y que en años recientes enfrentó incertidumbre para cubrir la nómina mensual.

Dujarric subrayó que “Lazzarini está haciendo lo que debe hacer como gerente de UNRWA” y que los empleados despedidos tienen derecho a apelar ante el tribunal de disputas del organismo para resolver sus casos. Esta situación refleja la tensión humanitaria y política que atraviesa la región, en un contexto donde la ayuda internacional es crucial para millones de personas afectadas.