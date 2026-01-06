Entre estos ataques, se incluyó el asesinato de un periodista y de dos familiares suyos, además de graves heridas sufridas por dos comunicadores.

En diciembre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes cometieron 99 ataques contra periodistas palestinos, según reportó el Sindicato de Periodistas Palestinos. Entre estos ataques, se incluyó el asesinato de un periodista y de dos familiares suyos, además de graves heridas sufridas por dos comunicadores.

El informe detalló numerosas formas de agresión, desde detenciones arbitrarias hasta bloqueos de cobertura periodística. También denunciaron ataques con gases lacrimógenos y bombas de sonido, intentos de atropello, amenazas con armas y verbales, y destrucción de equipos de trabajo. Incluso, dos hogares de periodistas fueron demolidos por bombardeos israelíes.

Estas acciones, advirtieron, violan el derecho internacional humanitario, en particular el Artículo 79 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, y constituyen ejecuciones extrajudiciales. El Sindicato calificó estos hechos como una estrategia deliberada para silenciar a la prensa palestina y evitar que se documente lo que ocurre en el terreno.

Además, se registraron dos casos de detención, dos citaciones para interrogatorios de seguridad y dos detenciones administrativas, que forman parte de un patrón de uso del sistema judicial y de seguridad israelí para encarcelar palestinos sin cargos y mantenerlos en prisión sin juicios.

El informe también alertó sobre campañas sistemáticas de incitación contra periodistas palestinos impulsadas por medios y centros de información israelíes. Estas campañas los vinculan falsamente con grupos armados, una táctica que, según el Sindicato, antecede ataques físicos.

Por otro lado, se documentó un ataque perpetrado por colonos israelíes contra un periodista, bajo la protección de las fuerzas israelíes, lo que refleja una colaboración constante entre militares y colonos en la persecución de comunicadores, en un contexto de impunidad total en los territorios palestinos ocupados.

Periodista palestino podría morir en una cárcel de Israel por negligencia médica

La vida del periodista Ali Samoudi está en riesgo y podría morir de forma inminente en una cárcel israelí, advirtió el último domingo el Sindicato de Periodistas Palestinos. La organización también remarcó que los tribunales israelíes le extendieron su detención administrativa por tercera vez consecutiva pese a no tener cargos en su contra.

Según la Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS), Samoudi perdió alrededor de 40 kilos desde que fue detenido y ahora sufre múltiples afecciones, entre ellas sarna, diabetes, presión arterial alta, úlceras estomacales, aumento del ritmo cardíaco, dolores de cabeza crónicos y una infección del tracto urinario, entre otros problemas médicos.

El grupo de derechos humanos indicó que el empeoramiento de sus condiciones se debía a una negligencia médica deliberada, según lo consignada por la agencia oficial de noticias palestina Wafa .

Samoudi está detenido en la cárcel de Megiddo, donde el sindicato de prensa documentó malos tratos a detenidos palestinos, incluidos ataques, tratos humillantes y duros confinamientos. La prisión es conocida por sus malos tratos y torturas a palestinos, incluidos menores.