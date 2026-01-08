Entre las múltiples sanciones que Israel imponen a los palestinos en los territorios ocupados está la confiscación de la recaudación de impuestos. Ahora, en medio de los reclamos internacionales, funcionarios israelíes sugirieron desbloquear una porción de esos "ingresos de compensación" para pagar la limpieza de escombros que dejaron sus más de dos años de continuos ataques y bombardeos que destruyeron la Franja de Gaza.

La información, publicada por The Times of Israel, expone la dinámica de poder sobre los recursos de los territorios palestinos. Un funcionario de la Autoridad Palestina confirmó al medio israelí que se opusieron rotundamente a ambas ideas. El argumento central es que Israel no tiene derecho a utilizar fondos que la Autoridad Palestina considera "robados" para reconstruir o limpiar lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron durante la guerra contra Hamas.

Además, la fuente palestina expresó su rechazo a que su dinero se utilice para "compensar crímenes de guerra", en referencia a los incidentes donde solicitantes de ayuda fueron baleados al acercarse a los sitios de la Fundación Humanitaria, aunque la organización niega responsabilidad y el ejército israelí sostiene que solo dispara ante amenazas.

La disputa de fondo es por la retención de más de 4.000 millones de dólares que Israel controla y que, según los Acuerdos de Oslo, deberían ser transferidos mensualmente a la Autoridad Palestina. Estos fondos provienen de aranceles, IVA e impuestos al combustible de mercancías destinadas a Cisjordania y representan la mayor parte del presupuesto de Palestina.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, bloqueó las transferencias desde mayo de 2025 como represalia por el reconocimiento unilateral del Estado palestino por parte de varios países.

A esto se suman otros recortes sistemáticos:

Israel retiene la porción de fondos destinada a pagar sueldos y servicios en la Franja de Gaza, alegando que el dinero podría terminar en manos de Hamas.

También confisca montos equivalentes a los pagos fijos que la Autoridad Palestina paga a familias de prisioneros de seguridad o atacantes fallecidos, una política que Ramallah asegura haber detenido el año pasado.

Crisis financiera y falta de influencia

La situación provocó una severa crisis financiera en Cisjordania, al dejar a la Autoridad Palestina sin capacidad de maniobra. A pesar del rechazo verbal a la propuesta israelí de usar el dinero para limpiar escombros, el informe de The Times of Israel destaca la poca influencia real que tiene Ramallah sobre el destino de esos fondos, ya que el control físico de la caja sigue estando exclusivamente en manos de Jerusalén.

Hasta el momento, la Oficina del Primer Ministro israelí no emitió comentarios sobre esta propuesta de financiamiento que busca que la reconstrucción de Gaza salga, paradójicamente, del bolsillo de la propia administración palestina.