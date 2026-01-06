Netflix tiene en su catálogo un filme perfecto para los nostálgicos.

Netflix tiene entre los filmes infantiles más vistos a Sherk 1, el clásico que fue furor a principios de los 2000 y no pasa de moda. Se trata de una película perfecta tanto para niños que la ven por primera vez como para adultos que conectan con su infancia.

Shrek es un largometraje animado estadounidense de comedia y fantasía estrenado en 2001, inspirado de manera libre en el libro infantil ilustrado Shrek! (1990), escrito por William Steig. La película dio inicio a una exitosa franquicia cinematográfica y estuvo dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson, con un guion desarrollado por Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman y Roger S. H. Schulman.

El film cuenta con las voces de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz y John Lithgow. La historia gira en torno a Shrek (Myers), un ogro solitario y de carácter hosco cuya tranquilidad se ve alterada cuando su pantano es ocupado por personajes de cuentos expulsados por el tiránico y obsesivo Lord Farquaad (Lithgow). Acompañado por el carismático Burro (Murphy), Shrek acuerda con el gobernante emprender el rescate de la princesa Fiona (Diaz), con la promesa de recuperar su hogar y volver a vivir en paz.

De qué trata Shrek 1

La trama se basa en Shrek, un ogro solitario y de carácter gruñón que valora por encima de todo la paz y el aislamiento de su pantano, un lugar donde disfruta espantar curiosos y mantener lejos a cualquier intruso. Su rutina se ve alterada de forma inesperada cuando, casi sin proponérselo, rescata a un burro que habla -Donkey (Burro en Hispanoamérica y Asno en España)- de un grupo de soldados. A partir de ese momento, el animal decide acompañarlo sin pedir permiso y se instala a su lado.

Donkey forma parte de un conjunto de personajes de cuentos de hadas que están siendo expulsados o comercializados por orden de Lord Farquaad, el gobernante de Duloc, un hombre inseguro debido a su baja estatura. Como consecuencia de estas expulsiones, todas las criaturas terminan refugiándose en el pantano de Shrek. Molesto por la invasión de su territorio, el ogro decide enfrentarse a Farquaad para exigirle que se lleve a los intrusos. Aunque no le agrada la idea, acepta viajar acompañado por Donkey, ya que es el único que sabe cómo llegar hasta Duloc.