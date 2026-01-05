Ambos serían los pilotos con mayor presión en la F1.

La temporada pasada no ha sido sencilla para Franco Colapinto, que volvió a la Fórmula 1 como reemplazante de Jack Doohan en Alpine a partir de la séptima fecha, por lo que no formó parte de la pretemporada. Como resultado de esto, el pilarense tuvo que pasar un largo período de adaptación con el A525 hasta la segunda mitad del campeonato, en la que su rendimiento comenzó a mejorar, al menos en ritmo de carrera, ya que no le fue posible llegar a la zona de puntos.

Debido a esto, el piloto argentino se ganó la renovación con la escudería francesa para este 2026, en el que la F1 estrenará su nuevo reglamento técnico y habrá varios cambios en la competencia. Para Colapinto, esto representa una nueva oportunidad para mostrarse y exhibir un mejor rendimiento al visto en 2025, misma situación que atraviesa Lewis Hamilton, cuyo primer año en Ferrari fue decepcionante.

Tal es así que en una reciente encuesta realizada por RacingNews365, ambos pilotos fueron considerados como los que mayor presión tendrán en la nueva temporada de la máxima categoría. A través de distintas etapas, el medio especializado consultó a sus lectores por quiénes serían los pilotos que más presión por obtener resultados tendrán en 2026 y el pilarense se había impuesto en su ronda con un 60,93%, seguido por Checo Pérez (Cadillac) con 12,30%.

Por su parte, el siete veces campeón del mundo había quedado primero con el 53,73% en su ronda, por encima del 25,28% que recibió Isack Hadjar, el nuevo compañero que tendrá Max Verstappen en Red Bull. De esta manera, los dos primeros de cada ronda llegó a la instancia de votación final, que se completó con Liam Lawson (Racing Bulls) y Lance Stroll (Aston Martin).

La nueva instancia de votación fue liberada este domingo y, aunque las votaciones todavía siguen, Hamilton encabeza el ranking con un 65,98%, seguido por Colapinto con 14,43% y Hadjar, que cierra el podio con 8,25%. En el otro extremo, los pilotos que menos votos recibieron en todas las instancias fueron Verstappen, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

Los dos pilotos necesitan tener buenos resultados en 2026.

Los equipos y pilotos de la F1 2026