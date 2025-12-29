Red Bull, en alerta por el ingeniero de Max Verstappen: otra oferta por Gianpiero Lambiase

"GP" y Max es una de las mejores duplas de la F1.

La pérdida del título de la Fórmula 1 de Max Verstappen en la última fecha de la temporada resultó dolorosa en Red Bull, que había tenido una brillante recuperación hacia la segunda mitad del año y estuvo a punto de hacer la heroica en el GP de Abu Dhabi. A pesar de la victoria del neerlandés, el podio le alcanzó a Lando Norris para convertirse en el nuevo campeón y celebrar su primera consagración en la máxima categoría.

Apenas finalizada la carrera, una de las imágenes más tristes en la escudería austriaca se dio con el llanto desconsolado de Gianpiero Lambiase e inmediatamente surgieron los rumores acerca de su posible salida de Red Bull. En fechas anteriores, el ingeniero de Verstappen se había ausentado por motivos personales y se habló de la necesidad de alejarse un tiempo de la F1, aunque los reportes posteriores indicaron lo contrario.

Ahora bien, en los últimos días, se afirmó que el británico estaría cada vez más convencido de cambiar de aires y The Race reveló que Aston Martin le hizo una oferta para ficharlo como director de equipo de cara a 2026. Pero la escudería británica no sería la única detrás del ingeniero de pista, sino que Williams también le habría ofrecido un monto para sumarse a las instalaciones de Grove, según revelaron desde Motorsport Italia.

No obstante, Williams no le ofrecería el mismo rol que Aston Martin, puesto que ese lugar está siendo bien ocupado por James Vowles y no se han dado detalles al respecto de cuál sería la propuesta de los ingleses. Por su parte, el equipo de Silverstone tiene confirmado a Adrian Newey como jefe, pero el hecho de que también deba ocuparse del desarrollo del AMR26 abre la posibilidad a que Lambiase ingrese como su eventual reemplazante.

Cabe mencionar que, en caso de marcharse de Red Bull, “GP” deberá atravesar un año alejado del paddock debido al “gardening” de la F1, que establece que no podrá tener cargos hasta que no se cumpla el periodo de suspensión contractual que impide la transferencia de información confidencial y estratégica. A pesar de todo esto, desde el equipo de Milton Keynes consideran que la dupla de Gianpiero y Max seguirá vigente en 2026 para buscar recuperar la corona.

Lambiase trabaja en Red Bull desde 2015.

El motivo detrás de las ausencias de Lambiase

Gianpiero Lambiase no pudo estar en un par de fechas este año en la Fórmula 1 por motivos personales, los cuales se revelaron recientemente a través de las redes sociales. Este lunes, Eloisa, su esposa, comunicó que ha estado luchando contra un cáncer de mama en los últimos meses. “El proceso aún no ha terminado, pero con este apoyo, nada me asusta”, escribió en sus redes sociales.