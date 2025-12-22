Verstappen quedó a dos puntos del campeonato.

Una de las grandes novelas que tuvo la Fórmula 1 en este 2025 fue la posibilidad de que Max Verstappen se cambie de escudería para el próximo año, especialmente luego de las coincidencias vacacionales que tuvo con Toto Wolff, director de Mercedes, a mitad de año. Sin embargo, el cierre de la primera parte del campeonato dejó al campeón entre los tres mejores de la tabla, lo que impidió que se active la cláusula de rescisión del contrato.

Y es que el piloto neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta finales del 2028, aunque no se sabe a ciencia cierta si seguirá en la máxima categoría hasta que cumpla dicho plazo, ya que en reiteradas ocasiones advirtió que no está obligado a seguir en la F1. Tras haber ganado cuatro títulos, Verstappen se mostró reacio con algunas de las modificaciones en el reglamento y lanzó que si la nueva era no es de su agrado, no temerá en dar un paso al costado.

En este contexto, Oliver Mintzlaff hizo su cierre de año con un discurso en el que se manifestó acerca del futuro del tetracampeón del mundo al señalar su continuidad después de un 2025 marcado por partidas importantes, como las de Christian Horner y Helmut Marko. “Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible. Mientras Max sienta que estamos trabajando y haciendo todo lo posible para ello, creo que seguirá siendo leal”, comenzó el CEO de Red Bull en una entrevista con De Telegraaf.

No conforme con esto, el alemán remarcó que la lealtad está en ambos lados de la relación y que confía en que Verstappen se retirará con los colores de Red Bull cuando llegue el momento de hacerlo. “Siento que hay una enorme apreciación y lealtad por ambas partes y no tengo ninguna duda de que Max Verstappen acabará su carrera en Red Bull. Max es un tipo estupendo, no es una diva. Insisto, estoy seguro de que se quedará con nosotros para siempre”, agregó.

Tal es el cariño que le tiene a “SuperMax” que incluso le ofreció un cargo para cuando se retire, de manera que continúe dentro de la escudería austriaca en otro rol y pueda seguir aportando su conocimiento al equipo. “Si alguna vez deja de ser piloto, espero que no sea pronto, espero que siga vinculado a nosotros en otra función”, añadió antes de referirse al polémico tema de la cláusula en el contrato del piloto.

“Lo que es importante decir es que no tengo miedo de ninguna cláusula de rendimiento en su contrato. Lo más importante para un atleta es ver a todo el equipo darlo todo y creo que Max está impresionado con la forma en la que los resultados y el ambiente de equipo han llegado este año”, resaltó Mintzlaff. Cabe mencionar que Red Bull tuvo una asombrosa recuperación de la mano de Laurent Mekies tras la salida de Horner.

Verstappen fue el piloto más ganador de la temporada.

El nuevo número de Verstappen en la F1

Como resultado de haber perdido el campeonato con Lando Norris, Max Verstappen no podrá seguir usando el 1 en 2026, pero tampoco usará el 33 que utilizó desde su debut hasta 2021. En lugar de ello, el neerlandés competirá con el 3 después de haber conseguido el permiso de la Fórmula 1 y de Daniel Ricciardo, quien fue el último piloto en mantener ese número en la grilla.