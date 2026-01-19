Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de enero 2026

BCRA publicó cuánto paga el plazo fijo cada banco

En la tercera semana de enero, los plazos fijos en pesos continúan siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que priorizan seguridad y previsibilidad frente a otros instrumentos financieros más volátiles. En este escenario, las tasas de interés que pagan los bancos vuelven a ser un factor clave a la hora de decidir dónde colocar los ahorros.

A través del comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se publican las Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrecen las entidades financieras para plazos fijos online a 30 días, lo que permite identificar qué banco paga más interés en el inicio de 2026.

El banco que más interés paga por un plazo fijo esta semana

Según el último relevamiento disponible a enero de 2026, el Banco Macro se posiciona como la entidad que ofrece la tasa más alta del mercado, con una TNA del 24% para depósitos a plazo fijo constituidos por canales digitales.

Le siguen otras entidades con rendimientos competitivos, como el Banco ICBC, que paga una TNA del 23,5%, y el Banco Credicoop, con una tasa del 23%. Estas opciones se ubican por encima del promedio del sistema financiero y concentran el interés de los pequeños y medianos ahorristas.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Plazos fijos: qué tasas pagan los principales bancos

De acuerdo con los datos informados por el BCRA, las tasas para plazos fijos online a 30 días son las siguientes:

Banco Macro: 24 %

Banco ICBC: 23,5 %

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 23 %

Banco de la Nación Argentina: 22,5 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22 %

Banco Santander: 21 %

Banco Galicia y Buenos Aires: 21 %

BBVA Argentina: 21 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5 %

Banco GGAL SA: sin dato informado

Las tasas corresponden a plazos fijos constituidos de forma online y pueden variar según el monto depositado, el perfil del cliente y la política comercial de cada banco.

El plazo fijo que mejor se paga hoy

Por qué conviene invertir en un plazo fijo

Guardar el dinero en efectivo no genera ningún rendimiento, mientras que el plazo fijo permite obtener un interés conocido desde el momento de la inversión, con bajo riesgo y simplicidad operativa. Además, hoy es posible constituir plazos fijos online incluso en bancos donde no se es cliente, lo que amplía el abanico de alternativas. En general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que las entidades están dispuestas a pagar, aunque el monto mínimo para invertir suele partir desde valores bajos, cercanos a los $1.000.