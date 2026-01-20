Ángel de Brito hizo una fuerte revelación sobre la intimidad de Riquelme: "Dos angelitas"

Ángel de Brito hizo una fuerte revelación sobre Riquelme.

Juan Román Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez lejos del fútbol y de las decisiones que toma como presidente de Boca. El ídolo xeneize quedó envuelto en un inesperado revuelo luego de que Ángel de Brito hiciera explosivas revelaciones sobre su vida íntima, en medio de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Julieta Ortega.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM se refirió a las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto acercamiento entre Riquelme y la actriz. “Están todos hablando del romance de Riquelme con Julieta Ortega”, lanzó de Brito, y detalló el origen del rumor. Según explicó, algunos usuarios aseguraron haber visto al exfutbolista esperándola en la puerta del edificio donde ella vive desde hace años. Sin embargo, la propia Julieta salió a bajarle el tono a las versiones y aclaró que lo conoce, pero que no está saliendo con nadie.

A Riquelme le gustan las mujeres famosas

Lejos de dar por cerrado el tema, Ángel de Brito avanzó con información que sorprendió incluso a su propio panel. El periodista reveló cuál sería, según sus palabras, la forma en la que Riquelme se vincula con mujeres famosas. “Él es muy de escribirle a las minas famosas por Instagram. Después pasan al WhatsApp y ahí ya manda sus atributos directamente”, contó sin rodeos, generando risas, asombro y una inmediata viralización del fragmento.

Riquelme y Julieta Ortega estarían saliendo.

Pero eso no fue todo. El conductor fue todavía más explícito al describir una supuesta modalidad repetida del presidente de Boca. “No manda una bombita, manda así nomás. Por ahí ves una foto pública y después ves la misma foto, con la misma ropa, pero con el pantalón bajo”, explicó, en un relato que encendió el debate en redes sociales.

La bomba mayor llegó cuando Ángel involucró directamente a su propio equipo. “Eso ha pasado con una angelita. Hay una angelita que se lo masticó a Riquelme. Muy sexual”, lanzó, sin filtros. Y para cerrar, redobló la apuesta con una frase que terminó de sacudir el avispero: “Salió con dos angelitas. Acá ya me recuerda a la otra”.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión y opiniones divididas. Mientras algunos tomaron el relato con humor, otros cuestionaron la exposición de la intimidad del ídolo boquense. Lo cierto es que, una vez más, Ángel de Brito logró correr el eje del fútbol al espectáculo y puso a Riquelme en el centro de una polémica que promete seguir sumando capítulos.