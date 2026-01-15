Ángel de Brito le respondió a María Fernanda Callejón: "Todo el mundo te lo dice"

Ángel de Brito le respondió a María Fernanda Callejón.

María Fernanda Callejón despotricó contra Ángel de Brito de manera más que contundente en los últimos días. Acusó al conductor de LAM de misógino, violento y de tratar mal a sus compañeras en los diferentes programas a los que la actriz concurrió, incluyendo aquel en el que es panelista: La Mañana con Moria.

Esto generó gran repercusión en los medios dedicados al espectáculo, ya que las criticas blandidas eran severas y el destinatario no había demostrado interés alguno en responderle. Al menos hasta ayer, cuando desde Cortá por Lozano se contactaron con el periodista.

¿Qué le respondió Ángel de Brito a María Fernanda Callejón?

Ángel de Brito decidió responderle a María Laura Callejón.

En primera medida, el trabajador de prensa mencionó que son las acusaciones "más comunes" y las calificó como "estupideces que se caen por su propio peso". "Me parece que necesita levantar un programa, entonces están buscando un poco de polémica", opinó vinculando la actitud tomada por Callejón con un afán de ganar rating. Por otra parte, tras reparar en que "se está peleando con muchas personas", le recomendó "que se refugie en la ficción" y se desentendió de motivo personal alguno para que ella lo ataque: "Apenas me da para pensar en mis pensamientos y voy a estar en la cabeza de esta pobre mujer, no tengo idea que le pasa".

"No hay cariño, no tengo relación, no me importa lo que diga, todos nos podemos enojar con cualquiera, no pasa absolutamente nada", deslizó para quitarle peso al asunto y luego agregó: "Que diga lo que se le cante, si le sirve, me parece bárbaro. Yo tengo un millón de audios de ella agradeciéndome cómo hicimos el tema de su separación, para mí se olvida". "Yo creo que hace show, un día se pelea conmigo, un día con Sabrina Rojas y así. Por algo se pelea con todos, entonces revisá un poco a ver si sos densa, pesada o cómo sos, por algo todo el mundo te lo dice", teorizó. Finalmente, descartó la posibilidad de reunirse con ella para hacer las paces.