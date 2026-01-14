Maria Fernanda Callejón explotó contra Cinthia Fernández.

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández protagonizaron un cruce más que explosivo este miércoles 14 de enero, en La Mañana con Moria (El Trece). Todo comenzó cuando la conductora, Moria Casán, le preguntó a la excandidata a diputada qué opinaba respecto del conflicto que la actriz mantenía con Ángel de Brito.

Lo que empezó con una devolución desde el respeto, terminó en gritos de ambas partes y pases de factura. Desde luego, la secuencia se viralizó en las redes sociales y los medios de espectáculos se hicieron eco de lo ocurrido, razón por la cual desde Puro Show se contactaron con la exvedette para que dé su parecer de lo que pasó.

¿Qué dijo Maria Fernanda Callejón de Cinthia Fernández?

“Pregúntenle a ella qué pasó”, fue la primera respuesta de Callejón, desentendiéndose de su responsabilidad en el choque. Tras ello, evidenció que ella simplemente quiso poner en evidencia "a diablito (de Brito), como le digo yo, que me viene pegando sistemáticamente hace tres años" y que Cinthia la "sacó de contexto" al posicionarse en favor del conductor de LAM.

“Ella discute conmigo, yo finjo demencia y trabajo, porque soy profesional, lo que me extraña es la doble faz de Cinthia. Antes de entrar al piso me contaba cosas y después se sienta ahí y pasa otra cosa”, dejó entrever. “Yo soy actriz, no panelista, y eso ya lo saben. Tuve un divorcio escandaloso y dolorosísimo. Cuando me siento en un panel es porque me contratan”, aseveró.

Todo tuvo como origen el conflicto entre María Fernanda Callejón y Ángel de Brito.

Por otra parte, opinó: “Eso de que interrumpo a Moria es algo que instaló el 'diablito'. La discusión fue larga porque Cinthia habla sola. Me he peleado con mucha gente, o mejor dicho, me ha peleado mucha gente. En algún momento de la vida aprendí que no me callo más y que nadie me manda a callar”.