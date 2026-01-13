Maria Fernanda Callejón habló de la intimidad de Ángel de Brito.

La interna entre figuras del espectáculo sumó un nuevo y explosivo capítulo. María Fernanda Callejón volvió a apuntar con dureza contra Ángel de Brito y, lejos de bajar el tono, decidió ventilar viejas historias e intimidades que reavivaron un conflicto que parece no tener retorno.

La relación entre la actriz y el conductor ya venía marcada por la tensión desde el paso de Callejón como angelita, una etapa que, según quedó en evidencia, no terminó en buenos términos. Sin embargo, el enfrentamiento se profundizó cuando de Brito la calificó públicamente como una persona “desagradecida”, cuestionó su estabilidad emocional y aseguró que su salida del programa fue “un loco”.

Callejón contó intimidades de Ángel de Brito

Este viernes, María Fernanda decidió responder sin filtro durante su participación en el programa de Moria Casán en El Trece. Allí, no solo refutó las críticas del conductor, sino que también hizo un repaso del pasado y recordó cómo fueron los comienzos de Ángel de Brito en los medios, involucrando incluso a su esposo, Javier Medina.

“Trata de instalar permanentemente que soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango, que soy gagá. Se está metiendo con mi edad y con mi persona, y eso es misoginia”, lanzó Callejón, visiblemente molesta por los dichos que circulan sobre ella.

Lejos de quedarse ahí, la actriz fue por más y reveló una situación personal que sorprendió a muchos. “A vos no te parió Walt Disney. A vos te conocí y te abrí la puerta de mi casa en mi cumpleaños, cuando estaba todo el país ahí adentro porque yo estaba trabajando en Enamorarte”, recordó. Y agregó un dato que encendió aún más la polémica: “Tu marido Javier Medina, en ese momento tu novio, era peinador mío, de muchas tiras que había hecho en Telefe”.

Callejón reveló el inicio de Ángel de Brito

La bronca de Callejón quedó expuesta y el descargo continuó subiendo de tono. Según relató, fue ella quien ayudó a de Brito en sus primeros pasos y lo defendió en momentos difíciles. “Yo te abrí las puertas de mi casa cuando vos te viniste de Azul. Javier me dijo ‘¿puede pasar mi novio?’ y le dije que por supuesto”, recordó, al tiempo que aseguró haberlo bancado incluso en la época en la que Ángel comenzaba a relacionarse con Ricardo Fort.

Ángel de Brito junto a su pareja.

Para cerrar, la actriz dejó una frase contundente que marca el quiebre definitivo: “Te defendí, después me llamaste como angelita. Ahora no lo quiero”. Con estas palabras, María Fernanda Callejón dejó en claro que la pelea está lejos de apagarse y que el enfrentamiento con Ángel de Brito sumó un nuevo capítulo cargado de reproches, recuerdos del pasado y acusaciones personales.