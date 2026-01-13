María Fernanda Callejón explotó contra Ángel de Brito: "A mí nadie me calla"

María Fernanda Callejón explotó contra Ángel de Brito.

María Fernanda Callejón le respondió de manera sumamente contundente a Ángel de Brito, luego de que este asegurara en LAM que a ella "no la quiere nadie en América". Para la réplica escogió hablar en La Mañana con Moria, haciendo una exhaustiva y en vivo.

“Vos tenés un problema personal conmigo desde hace muchos años y la verdad que esta guerra que me planteás no la entiendo”, expresó primeramente, como preludio a lo que desarrollaría inmediátamente después.

¿Qué le dijo María Fernanda Callejón a Ángel de Brito?

María Fernanda Callejón en LAM.

“Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona; mala compañera; fracasada. Que no valgo ni un mango. Me decís gagá, te metés con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia”, le señaló a un hombre al cual adujo conocer "cuando no eras nadie". "Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños, te defendí en momentos difíciles y después me llamabas como ‘Angelita’”, le reprochó mirando a cámara.

"Más que misoginia, esto ya es violencia. ¿Quién sos vos para desvalorizarme y decir que no valgo un peso?", cuestionó, añadiendo que se enteró "por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca". "A mí nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”, aseveró. “Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida. Eso no se hace. Angelito, cortala conmigo. Yo no te hice nada. Yo hablo porque tengo voz propia y nadie me baja línea”, sentenció.