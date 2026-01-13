Ángel de Brito se la pudrió a Javier Milei en vivo con una lapidaria frase: "Grave"

Ángel de Brito se la pudrió a Javier Milei en vivo.

La grieta entre el Gobierno y el periodismo sumó un nuevo capítulo de alta tensión, y esta vez quien recogió el guante fue Ángel de Brito. En su programa de Bondi Live, el conductor se plantó frente a las declaraciones de Javier Milei, quien había calificado a Marcela Feudale como "la oscuridad" luego de que la locutora vinculara a dos ciudadanos israelíes con los incendios en el Sur, desatando acusaciones de antisemitismo.

Lejos de ser políticamente correcto, De Brito hizo una defensa férrea de su colega y amiga. "Trabajé más de 20 años con Marcela, sé el tipo de persona que es. Marcela Feudale es cero antisemita, cero oscura. Es una persona honesta que trabaja hace miles de años y no le debe nada a nadie", sentenció.

Ángel de Brito no solo defendió a Feudale, sino que cuestionó la dureza de la reacción institucional y gubernamental. "Me parece exagerado lo de la DAIA, personalizarlo en Feudale, porque en otros momentos han cerrado el pico también", disparó, señalando una supuesta doble vara en los comunicados de la entidad.

Ángel de Brito se la pudrió a Javier Milei en vivo.

Lo "más grave" del ataque de Milei

Para el periodista, el trasfondo de la polémica es la estigmatización de las voces disidentes. "Lo más grave es que se hace cuando piensan distinto al gobierno de turno", analizó.

Finalmente, cerró su editorial con una reflexión sobre la temporalidad del poder y la permanencia de la cultura y el periodismo, parafraseando una cita histórica: "Los gobiernos pasan y ya saben cómo sigue la frase... (quedan los artistas)".