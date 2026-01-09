Ángel de Brito fulminó a Mariana Brey y fue lapidario: “No sabía nada”

Ángel De Brito le apuntó a Mariana Brey.

Ángel de Brito volvió a generar repercusión con una declaración explosiva y esta vez el blanco de sus críticas fue Mariana Brey, con quien supo compartir pantalla durante años. El conductor fue durísimo al referirse a la periodista libertaria y no ocultó su malestar al recordar su paso por un programa que compartieron en el pasado.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Mariana Brey?

Las fuertes declaraciones se dieron en su programa del canal de streaming Bondi, donde De Brito habló sin filtros y sorprendió por el tono elegido. “Acá estaba Brey y no decía nada nunca. No sabía nada de nadie. No sé cómo hizo una carrera. Me dijeron que era una periodista”, lanzó, dejando atónitos a los oyentes y generando un inmediato revuelo en redes sociales.

Mariana Brey y Ángel De Brito eran amigos.

Lo que más llamó la atención fue que Mariana Brey no es una figura ajena para Ángel de Brito. Muy por el contrario, trabajaron juntos durante años y ella incluso fue angelita en LAM, formando parte del panel estable del ciclo. Por ese motivo, sus palabras resonaron con más fuerza y expusieron una ruptura total en el vínculo profesional.

El conductor no dio mayores precisiones sobre el contexto que motivó su enojo ni mencionó hechos puntuales, pero su descargo fue interpretado como una descalificación directa a la trayectoria periodística de Brey, algo poco habitual en él cuando se trata de excompañeros cercanos.

La situación sorprende aún más teniendo en cuenta que Mariana Brey construyó en los últimos años un perfil mediático propio, con opiniones fuertes y presencia constante en debates políticos y de actualidad. Justamente ese posicionamiento ideológico también alimentó especulaciones sobre el trasfondo del ataque verbal de De Brito.

Por ahora, Mariana Brey no respondió públicamente a los dichos del conductor. Sin embargo, el cruce ya quedó instalado y promete seguir sumando capítulos, especialmente en un contexto donde las internas mediáticas y las diferencias ideológicas suelen escalar rápidamente al plano personal.