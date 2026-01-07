Ángel de Brito habló sobre los dichos de Lionel Messi.

Ángel de Brito no ocultó su sorpresa —ni su entusiasmo— al enterarse de que Lionel Messi es uno de los televidentes de LAM. El conductor reaccionó en vivo desde Bondi Live, donde escuchó las declaraciones del futbolista y celebró la confesión con humor y frases filosas, fiel a su estilo.

“Un genio. Ya me gané otro Martín Fierro con esto, listo”, lanzó De Brito apenas terminó de reproducirse el fragmento de la entrevista. Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta: “¡Nos ve! Sabe todas las barbaridades que dicen La Barby, las ‘suricatas’…”. El estudio estalló en risas y aplausos ante la inesperada revelación.

El conductor fue más allá y destacó lo que, para él, marca la diferencia en la figura de Messi: “Y, por algo es Messi…”. Luego, sin filtro, cerró el momento con una frase que no pasó inadvertida: “Succiónenla, ¿qué quieren que les diga?”. La reacción de De Brito se dio luego de que LUZU TV publicara este 6 de enero la entrevista que Diego Leuco y Nicolás Occhiato le realizaron a Messi en Miami a fines de 2024.

Las declaraciones de Lionel Messi

“Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también… Me gusta mucho estar solo, disfruto del estar solo. El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados por ahí me termina saturando y me gusta mi momento de soledad, de estar tranquilo. En esos momentos miro tele o estoy acostado”, confesó.

Cuando Leuco y Occhiato le preguntaron si miraba chimentos y, puntualmente, si veía LAM, Messi no dudó. “Sí, miro”, respondió entre risas. Y explicó: “Me gusta. Soy un poco como mi vieja, me divierte”. El futbolista aclaró que no es un hábito compartido con su esposa. “A ella no le gusta mucho. Pero yo miro para estar al día nomás, para informarme un poco. Me gusta mirar y creo que lo saqué un poco de mi vieja. A ella le encanta, le encanta el teatro, es cholula, le encanta todo eso. Si es por ella estaría ahí con Ángel en LAM”.