Ángel de Brito habló a fondo sobre una ex "angelita".

La reciente desvinculación de Andrea Taboada de Intrusos volvió a poner bajo la lupa un vínculo que supo ser cercano y hoy aparece completamente roto. A partir de ese episodio, Ángel de Brito decidió hablar sin rodeos y explicar qué fue lo que, según su mirada, terminó de dinamitar la relación con su ex angelita.

Durante años, la dupla mostró una sintonía que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, ese clima se fue resquebrajando hasta quedar reducido a una convivencia estrictamente laboral. De Brito retomó el tema en su espacio de Bondi Live, donde contextualizó la salida de Taboada de Intrusos y cuestionó las formas en que se dio su desvinculación: “Aprovecharon que se había tomado una semana y la limpiaron”, aseguró, al revelar que fue una productora quien le comunicó la decisión bajo el argumento de “cambios”.

A partir de una pregunta de una oyente, Ángel decidió ir un paso más allá y habló por primera vez del conflicto personal que mantuvo con Andrea. Lejos de un estallido público, contó que llegaron a compartir un año entero de trabajo sin hablarse fuera de cámara: “Pasamos un año entero trabajando sin hablarnos y nunca se notó al aire”, remarcó, diferenciando su forma de manejar el conflicto de lo ocurrido en otros programas.

El consejo de Ángel de Brito a Andrea Taboada

El conductor también buscó aclarar un punto clave: la ruptura de la amistad no estuvo ligada a la salida de Taboada de LAM, sino que se produjo mucho antes. “Nosotros perdimos la amistad un año antes de que se fuera del programa”, precisó, desmontando una de las versiones más instaladas.

Sobre el cierre, De Brito fue aún más crítico y dejó una reflexión que resonó fuerte en el ambiente: “Creo que Andrea tiene que pensar que si un año la sacan de LAM, al siguiente de DDM y al otro de Intrusos, hay algo que debe revisar en sus formas de trabajar”. Una frase que, lejos de buscar reconciliación, terminó de exponer una relación sin retorno.